Билеты на мероприятия культурных площадок Москвы начнут продавать по паспортам

Департамент культуры столицы в рамках пилотного проекта обновил правила покупки билетов и посещения мероприятий в подведомственных учреждениях – с 15 марта 2025 года для этого будет нужен паспорт или другие идентифицирующие человека документы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что при покупке билета к обычно запрашиваемым данным покупателя добавятся данные документа, которые смогут идентифицировать его. Помимо паспорта, в список включили социальную карту москвича, водительское удостоверение, студенческий билет и пенсионное удостоверение. Возможны также другие варианты документов.