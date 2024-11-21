Билеты на мероприятия культурных площадок Москвы начнут продавать по паспортам

Департамент культуры столицы в рамках пилотного проекта обновил правила покупки билетов и посещения мероприятий в подведомственных учреждениях – с 15 марта 2025 года для этого будет нужен паспорт или другие идентифицирующие человека документы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что при покупке билета к обычно запрашиваемым данным покупателя добавятся данные документа, которые смогут идентифицировать его. Помимо паспорта, в список включили социальную карту москвича, водительское удостоверение, студенческий билет и пенсионное удостоверение. Возможны также другие варианты документов.

Большой театр начал продавать только именные билеты для борьбы со спекулянтами

Пилотный проект будет длиться до конца 2025 года.

Ранее гендиректор Ассоциации «Столичный Цех Деятелей Культуры» Лев Ланцман в разговоре с НСН отметил, что нововведение Большого театра о продаже именных билетов – необходимый шаг, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Романенко Эрик
ТЕГИ:ТеатрБилетыМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры