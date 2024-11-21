Билеты на мероприятия культурных площадок Москвы начнут продавать по паспортам
Департамент культуры столицы в рамках пилотного проекта обновил правила покупки билетов и посещения мероприятий в подведомственных учреждениях – с 15 марта 2025 года для этого будет нужен паспорт или другие идентифицирующие человека документы, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что при покупке билета к обычно запрашиваемым данным покупателя добавятся данные документа, которые смогут идентифицировать его. Помимо паспорта, в список включили социальную карту москвича, водительское удостоверение, студенческий билет и пенсионное удостоверение. Возможны также другие варианты документов.
Пилотный проект будет длиться до конца 2025 года.
Ранее гендиректор Ассоциации «Столичный Цех Деятелей Культуры» Лев Ланцман в разговоре с НСН отметил, что нововведение Большого театра о продаже именных билетов – необходимый шаг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru