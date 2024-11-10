Кинотеатры тонут? Объем рынка кинопроката в РФ вырос на 15%
По словам главы Минкульта Ольги Любимовой, за 10 месяцев 2024 года эти показатели превысили данные 2023 года.
Министерство культуры России объявило о росте объемов кинорынка по сравнению с прошлым годом. В ведомстве также прогнозируются неплохие сборы в кинотеатрах на грядущие новогодние праздники. Однако представители российской киноиндустрии кричат о «положении утопающих». При этом российское кино продолжает зарабатывать и за рубежом.
ЦИФРЫ И ПРОГНОЗЫ
Накануне министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в период с января по октябрь 2024 года объем рынка кинопроката РФ составил 37,5 млрд рублей. По ее словам, это на 15% выше сборов за аналогичный период 2023 года.
«Кинотеатры страны посетили 105 млн человек», - рассказала глава Минкультуры ТАСС.
Любимова также добавила, что по итогам 2023 года сборы российских картин выросли более чем в два раза по отношению к 2022 году. 28,1 млрд рублей в прошлом году против 12,3 млрд рублей в 2022 году. При этом по отношению к 2021 году (10,4 млрд рублей) — почти в три раза, а по отношению к 2015 году (7,2 млрд рублей) — практически в четыре.
По прогнозам министра культуры России, в новогодние праздники 2025 года сборы российских кинотеатров могут достичь 5 млрд рублей. В новогодние праздники 2024 года кассовые сборы в кинотеатрах России составляли 5,8 млрд рублей. При этом большая часть от этой суммы (95,4%) была заработана от продажи билетов на российские фильмы с 1 по 8 января.
Между тем, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН рассказал, что кассовые сборы кинотеатров в России по итогу 2024 года составят 42 млрд рублей, а для комфортной жизни нужны 60 млрд.
«По итогу года мы идем примерно на 42 млрд кассовых сборов. Это около 10% превышения, если сравниваем с прошлым годом, когда было 39 млрд. Доковидный 2019 год, напомню, показал 55 млрд кассовых сборов. Сейчас точка условного нуля и комфортной жизни — это 60 млрд рублей, учитывая рост издержек и цен на все. Пока каждый год — это положение утопающего, который чуть голову может поднять и воздуха хлебнуть», - объяснил он.
В связи с этим Исаев призвал кинотеатры поднять цены на билеты до 400 рублей. По его мнению, это поможет киноиндустрии выйти на нормальные прибыли и «встать с колен».
«Если мы выйдем на цену билета за 400 рублей, чего индустрия давно заслуживает, то ситуация улучшится. Поход в кино — это культурное мероприятие, оно не должно стоить 100, 200 рублей. У нас, к сожалению, некоторые операторы заигрываются с этими акциями. В театр люди идут за несколько тысяч, еще и в буфете деньги оставляют. Кино считается чуть ниже по рангу искусством, но, если билеты будут стоить по 400 рублей, индустрия сможет ожить, с колен встать», - сказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров в пресс-центре НСН.
В свою очередь генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин предрек рост прибыли на российском кинорынке в 2025 году.
«Кинотеатры живы, хотя не получают те прибыли, которые получали в 2019 году. Мы ждем, что в следующем году будет как минимум еще небольшой прирост, если не в количестве билетов, то в деньгах точно. К сожалению, нам с точки зрения качества и технологий есть к чему возвращаться после ухода Голливуда. Мы сделали несколько шагов назад», - заметил он в пресс-центре НСН.
ЗАРУБЕЖНЫЕ СБОРЫ
Между тем, российское кино продолжает зарабатывать за рубежом. Однако иностранцы больше любят мультфильмы, а не игровое кино из России.
До этого издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что за девять месяцев 2024 года сборы российских фильмов за рубежом увеличились с $11,8 млн до $15,3 млн год к году. По данным источника, $3,1 млн сборов пришлись на второй квартал, $1,1 млн — на третий. Лидером по сборам стал мультфильм «Маша и Медведь» ($2,8 млн). В ТОП-3 также попали анимационные ленты «Коты Эрмитажа» ($2,1 млн) и «Снежная королева: Разморозка» ($2 млн).
Отмечается, что главным рынком для дистрибуции контента из России является Китай. В этой стране российские картины собрали $1,8 млн. На втором месте находится Бразилия с показателями почти в $1,2 млн, на третьем — Мексика с $1,15 млн.
По сообщениям портала, в ТОП-10 лучших российских проектов по сборам в зарубежном прокате за последние три месяца не произошло изменений. При этом десятку лидеров замыкают ретроспективы и спецпоказы российских и советских фильмов: например, «Броненосец Потемкин», «Иди и смотри», «Андрей Рублев».
По мнению члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева, российские мультфильмы востребованы за рубежом, так как анимация понятна зрителю во всех странах мира.
«Анимация — это визуальный язык, который абсолютно универсален, понятен большинству зрителей, в том числе и в маленьких, совершенно разных странах мира, с разным менталитетом, культурой потребления различного контента. Поэтому, собственно, наша "Маша и Медведь", которая написала историю в современной анимации российской, побив все рекорды по просмотрам на YouTube и так далее, и те же сериальные форматы, и полные метры этого бренда... Они востребованы, интересны и понятны зрителю в том числе и юному, в любой стране мира», - объяснил он в беседе с НСН.
При этом специалист напомнил, что игровое кино является более сложным к продвижению, потому что образы российских героев и лица актеров непривычны для аудитории в других странах.
«Образы героев, непосредственно лица актеров, которые воплощают этих персонажей, они непривычны для зрителя в других странах. Как и нам, по сути. Среднестатистическому российскому зрителю очень непривычно видеть на экране индусов, китайцев. Это все-таки разница в определенном и культурном коде, и менталитете, и в восприятии окружающей реальности, общества и так далее», - добавил Исаев.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что полная ликвидация пиратского показа иностранных фильмов в РФ — это приговор российским кинотеатрам.
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