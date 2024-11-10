Кинотеатры тонут? Объем рынка кинопроката в РФ вырос на 15%

ЦИФРЫ И ПРОГНОЗЫ

Накануне министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что в период с января по октябрь 2024 года объем рынка кинопроката РФ составил 37,5 млрд рублей. По ее словам, это на 15% выше сборов за аналогичный период 2023 года.

«Кинотеатры страны посетили 105 млн человек», - рассказала глава Минкультуры ТАСС.

Любимова также добавила, что по итогам 2023 года сборы российских картин выросли более чем в два раза по отношению к 2022 году. 28,1 млрд рублей в прошлом году против 12,3 млрд рублей в 2022 году. При этом по отношению к 2021 году (10,4 млрд рублей) — почти в три раза, а по отношению к 2015 году (7,2 млрд рублей) — практически в четыре.