В Москве раскрыли аферу с «Пушкинскими картами» на 100 миллионов рублей

Московский предприниматель причинил ущерб госбюджету в более чем 100 миллионов рублей, используя преступную схему с «Пушкинскими картами». Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, бизнесмен организовывал культурные мероприятия, он со своими партнерами проводил спектакли на различных площадках, посещение которых могло быть оплачено «Пушкинской картой». Мошенники находили через интернет молодых людей, которые приобретали билеты по карте, а на мероприятия не ходили. Таким образом средства, предусмотренные госпрограммой на культурное развитие и воспитание молодежи, похищались. Ущерб госбюджету в результате составил более 100 миллионов рублей.