В Москве раскрыли аферу с «Пушкинскими картами» на 100 миллионов рублей

Московский предприниматель причинил ущерб госбюджету в более чем 100 миллионов рублей, используя преступную схему с «Пушкинскими картами». Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, бизнесмен организовывал культурные мероприятия, он со своими партнерами проводил спектакли на различных площадках, посещение которых могло быть оплачено «Пушкинской картой». Мошенники находили через интернет молодых людей, которые приобретали билеты по карте, а на мероприятия не ходили. Таким образом средства, предусмотренные госпрограммой на культурное развитие и воспитание молодежи, похищались. Ущерб госбюджету в результате составил более 100 миллионов рублей.

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Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый предприниматель заключен под стражу.

Весной в Москве начался суд над тремя фигурантами дела о хищении более 200 миллионов рублей с использованием «Пушкинских карт». На данный момент приговор не вынесен. Тогда мошенники также организовывали культурные мероприятия и предлагали владельцам карт приобрести билеты на события «без цели их посещения». Объем продаваемых билетов многократно превышал зрительскую вместимость арендованных аферистами площадок.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила создать аналог «Пушкинской карты» в спорте.


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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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