«До 85 тысяч рублей»: Во сколько обойдутся билеты на «Щелкунчика» в Москве

В столице в этом году представлено много вариаций «Щелкунчика» - от балета до ледового шоу, а цены варьируются от 800 рублей до 85 тысяч, рассказали представители индустрии.

Главный «Щелкунчик» Большого театра пока не анонсирован, также балет до сих пор не появился в репертуаре ГАБТ. Зато в других театрах почти все билеты проданы, пишут «Известия». Источники сообщают, что цены в Большом будут достигать 50 тысяч рублей в этом году.