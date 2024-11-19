«До 85 тысяч рублей»: Во сколько обойдутся билеты на «Щелкунчика» в Москве

В столице в этом году представлено много вариаций «Щелкунчика» - от балета до ледового шоу, а цены варьируются от 800 рублей до 85 тысяч, рассказали представители индустрии.

Главный «Щелкунчик» Большого театра пока не анонсирован, также балет до сих пор не появился в репертуаре ГАБТ. Зато в других театрах почти все билеты проданы, пишут «Известия». Источники сообщают, что цены в Большом будут достигать 50 тысяч рублей в этом году.

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А олимпийская чемпионка Татьяна Навка покажет новое одноименное ледовое шоу, стоимость билетов доходит до 85 тысяч рублей.

Накануне пика продаж в России составили так называемый «Индекс Щелкунчика», отражающий цены на знаменитую постановку в разных городах страны. Лидером здесь стал Челябинск, где билет на «Щелкунчика» можно купить за 220 рублей. На втором месте Казань (250 рублей).

В топ-5 городов с самыми низкими ценами билетов на «Щелкунчика» также вошли Санкт-Петербург (400 рублей), Омск (400 рублей) и Екатеринбург (400 рублей).

Самые дорогие спектакли пройдут в Москве и Михайловском театре Санкт-Петербурга. Небюджетным будет и поход на «Щелкунчика» в пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, где стоимость билетов доходит до 10 тысяч рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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