«Чтобы не убить труппу»: В Большом театре готовят расписание зимних «Щелкунчиков»
Спрос на «Щелкунчика» в Большом театре не спадает, однако людям, которые хотят увидеть именно балет, а не просто «отметиться» в Большом перед Новым годом, лучше покупать билеты на январских «Щелкунчиков», сказал НСН Геннадий Янин.
Руководство Большого театра сейчас пытается оптимизировать расписание предновогодних спектаклей «Щелкунчик», чтобы удовлетворить спрос зрителей и не навредить балетной труппе, сказал в эфире НСН заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин.
Билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре начали продавать под «крупных корпоративных клиентов» по 50 миллионов рублей за вечер, сообщил ранее Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». По его данным, как раз с этим связан тот факт, что билеты для «обычных» зрителей продаются только до 11 декабря: остальные вечера, вероятно, отведены под корпоративы. Янин опроверг планирование закрытых корпоративов в Большом театре.
«У нас пока нет разговоров о каких-то закрытых корпоративах. Открою маленькую тайну: всегда на январские «Щелкунчики» билеты достать в разы проще, чем на декабрьские. Поэтому, если кто-то хочет увидеть именно балет, а не отметиться до Нового года в Большом театре, то, пожалуйста, в январе это всегда сделать гораздо проще. Мы танцуем одинаково хорошо и в декабре, и в январе», - сказал собеседник НСН.
В кассах Большого театра заявили НСН, что ни билетов, ни какой-либо информации по спектаклям «Щелкунчик» у них пока нет, и посоветовали следить за информацией на сайте. По словам Янина, руководство театра пытается соблюсти баланс между числом спектаклей перед Новым годом и физическими силами балетной труппы.
«Щелкунчик» всегда является нашей больной в хорошем смысле темой. Мы очень рады его показывать в любом количестве, насколько будет хватать наших сил. И спрос, к счастью, на этот спектакль в Большом театре не падает. Расписания пока что нет, потому как сейчас директор театра занимается тем, чтобы оптимизировать это расписание, сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты, то есть чтобы насытить интерес зрителей и не убить труппу. Мы ведь работаем не только с балетом «Щелкунчик», у нас много других спектаклей, но в зимнее время, конечно, «Щелкунчик» в приоритете. Думаю, затягивают с анонсом спектаклей потому, что пока что не пришли к самому оптимальному варианту расписания», - отметил Янин.
В свою очередь ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что ждет появления билетов на «Щелкунчика».
«Я вчера тоже заходил на сайт, билетов там нет. Среди моих знакомых есть уже несколько человек, которые и за 120 тысяч рублей готовы купить билеты на «Щелкунчика», но их пока не предлагают», - отметил Заславский в беседе с НСН.
Накануне пика продаж билетов на традиционный новогодний спектакль в России составили так называемый «Индекс Щелкунчика», который отражает цены на постановку в разных городах страны. Лидером стал Челябинск, где билет на «Щелкунчика» можно купить за 220 рублей. На втором месте Казань (250 рублей). В топ-5 городов с самыми низкими ценами билетов «Щелкунчика» также вошли Санкт-Петербург (400 рублей), Омск (400 рублей) и Екатеринбург (400 рублей), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Самые дорогие спектакли пройдут в Москве и Михайловском театре Санкт-Петербурга. Небюджетным будет и поход на «Щелкунчика» в пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, где стоимость билетов доходит до 10 тысяч рублей.
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