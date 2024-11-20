«Чтобы не убить труппу»: В Большом театре готовят расписание зимних «Щелкунчиков»

В свою очередь ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил, что ждет появления билетов на «Щелкунчика».

«Я вчера тоже заходил на сайт, билетов там нет. Среди моих знакомых есть уже несколько человек, которые и за 120 тысяч рублей готовы купить билеты на «Щелкунчика», но их пока не предлагают», - отметил Заславский в беседе с НСН.

Накануне пика продаж билетов на традиционный новогодний спектакль в России составили так называемый «Индекс Щелкунчика», который отражает цены на постановку в разных городах страны. Лидером стал Челябинск, где билет на «Щелкунчика» можно купить за 220 рублей. На втором месте Казань (250 рублей). В топ-5 городов с самыми низкими ценами билетов «Щелкунчика» также вошли Санкт-Петербург (400 рублей), Омск (400 рублей) и Екатеринбург (400 рублей), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Самые дорогие спектакли пройдут в Москве и Михайловском театре Санкт-Петербурга. Небюджетным будет и поход на «Щелкунчика» в пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, где стоимость билетов доходит до 10 тысяч рублей.

