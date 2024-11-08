«Элитное искусство!»: Театры бьют рублем по спекулянтам и зрителям
Кирилл Крок объяснил, что театр не должен превращаться во «всем доступную девку», Андрей Воробьев представил экзотическое оправдание роста цен на билеты, а паруса «Современника» будут теперь развеваться без Владислава Ветрова.
Спекулянты и директора: «Театр – не девка»
Одной из главных театральных тем недели стала полемика вокруг цен на билеты в ведущие театры страны, развернувшаяся после резких высказываний на этот счет Народного артиста России Николая Цискаридзе.
Сколько должно стоить элитарное искусство и «закрывается» ли театр для не избалованных роскошью граждан, выясняли театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и его коллега из «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев.
Тем временем на Международном театральном фестивале имени Достоевского поговорили о «глазах Гоголя», а в «Современнике» продолжился исход.
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Ректор Академии русского балета им. Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе в очередной раз взбудоражил всё театральное сообщество России, заявив о непомерной стоимости билетов во многие ведущие театры страны. По его словам, только очень богатые люди могут позволить купить себе билет в главные российские театры.
На выпады Цискаридзе парировали руководители театров. Так, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок признал, что в «некоторых театрах» такая проблема есть, но указал на корень зла - спекулянтов, напомнив при этом сомневающимся, что «театр – не девка».
К.КРОК: «Дёшево эти билеты стоить не могут, потому что зрительный зал, вмещающий в себя определенное количество людей, диктует некоторый дефицит билетов. Сегодня по закону каждое учреждение культуры самостоятельно определяет стоимость театральных билетов. Лучше всего бы нам обратить внимание на отсутствие законодательства в плане борьбы с перекупщиками театральных билетов, тогда и театры не будут поднимать стоимость билетов… Театр - не девка, которая должна быть всем доступна. Театр всегда был и есть элитное искусство. Но я согласен, что в некоторых театрах билеты зашкаливают в цене»
При этом, не сговариваясь с Кроком, его коллега, директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев также обвинил спекулянтов в том, что театры взвинтили цены.
А.ВОРОБЬЕВ: «Что касается билетов по дорогой цене, они существуют для того, чтобы конкурировать со спекулянтами - именно для того, чтобы спекулянтам было не интересно работать с Мастерской Петра Фоменко: покупать подешевле и продавать подороже. У них никто не покупает, потому что в кассе театра билеты на лучшие места можно купить по такой же практически цене, которую предлагает спекулянт».
Оправдание дороговизны билетов борьбой со спекулянтами, конечно, имеет право на существование, но здесь возникает вопрос: от кого проще избавиться такими методами – от спекулянтов или от зрителей?
М.СИНТИН: «Спекулянты всегда были и будут. Они - некий показатель успешности того или иного спектакля. А директора театров всегда будут пытаться как можно больше заработать, и этого тоже не изменить. И это правильно. С другой стороны, не должно быть ситуации, когда часть людей отрезана от самой возможности посетить театр, когда цены на все билеты неподъемные, а зал во время спектакля полупустой, на что и обращал внимание Николай Цискаридзе. Даже у самого популярного театра должны быть билеты, которые может позволить купить студент, пенсионер или члены многодетной семьи, иначе возникает чувство несправедливости. Для избавления от ажиотажа у касс театры могли бы продавать недорогие билеты на своих сайтах, заранее указывая дату старта продаж. Государство также должно регулировать эту сферу, давая народу "доступ к культуре", чтобы не повторять ошибки прошлого и не доводить ситуацию до острой необходимости в создании "общедоступного театра"».
Достоевский и «глаза Гоголя»
4 ноября завершился XXVIII Международный фестиваль театральных искусств имени Достоевского, который проходил в Новгородской области, а точнее - в Великом Новгороде и Старой Руссе. В его рамках состоялась любопытная панельная дискуссия под названием «Театр +», в ходе которой обсуждали развитие современного театра.
Один из членов жюри фестиваля, театральный критик Павел Руднев объяснил НСН, о чем, собственно, говорили и к чему пришли.
П.РУДНЕВ «Театр в России сегодня очень разнообразный. Есть формы консервативные, есть формы традиционные, канонические, есть формы, предлагающие современный разговор. Вопрос в учете восприятия. Как объяснить непонятное, то, что осталось в истории, понятным языком современному человеку с другими ритмами, другими способами смотреть на реальность? Мы же не можем смотреть на жизнь глазами Гоголя, у нас нет такой возможности. Вот, пожалуй, в этом ракурсе мы поговорили».
М.СИНТИН: «Но разве классические произведения, созданные, в том числе, Николаем Гоголем, не универсальны? Они разве рассказывают о человеке чего-то такое, что современному зрителю не понять? По-моему, цель таких обсуждений - узаконить мысль, что переписать классическое произведение на современный лад или в рамках нового видения постановщика - это новая норма. Ничего не свято. Если хотите разговаривать со зрителем на его языке - ставьте современную драматургию. Оставьте классику в покое!»
Исход из «Современника»: Теперь без Ветрова
Тем временем театр «Современник» продолжают покидать ведущие актеры. Теперь вынужден оставить сцену на Чистых прудах ещё совсем недавно глава художественного совета театра, Народный артист России Владислав Ветров.
М.СИНТИН: «В свое время к Ветрову обратились актеры с просьбой возглавить театр в надежде на то, что его талант, чувство меры и справедливости помогут возродить некогда самый успешный театр страны. Вероятно, после назначения на должность директора-худрука Владимира Машкова и ликвидации худсовета он, как интеллигентный человек, решил уйти, чтобы не мешать новому руководителю. Когда театр покидают хорошие актеры, это всегда грустно. С кем новое руководство намерено поднимать «Современник», создавать новый репертуар? Никто из известных актеров не изъявил желание пополнить труппу этого театра за последнее время, из «Современника» только уходили, как с тонущего корабля. Нужны новые звезды, на которые пойдет зритель, новый репертуар. И пока объединение с Театром Олега Табакова видится единственным выходом».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
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