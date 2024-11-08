«Элитное искусство!»: Театры бьют рублем по спекулянтам и зрителям

1

Одной из главных театральных тем недели стала полемика вокруг цен на билеты в ведущие театры страны, развернувшаяся после резких высказываний на этот счет Народного артиста России Николая Цискаридзе.

Сколько должно стоить элитарное искусство и «закрывается» ли театр для не избалованных роскошью граждан, выясняли театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и его коллега из «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев.

Тем временем на Международном театральном фестивале имени Достоевского поговорили о «глазах Гоголя», а в «Современнике» продолжился исход.

***

Ректор Академии русского балета им. Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе в очередной раз взбудоражил всё театральное сообщество России, заявив о непомерной стоимости билетов во многие ведущие театры страны. По его словам, только очень богатые люди могут позволить купить себе билет в главные российские театры.

На выпады Цискаридзе парировали руководители театров. Так, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок признал, что в «некоторых театрах» такая проблема есть, но указал на корень зла - спекулянтов, напомнив при этом сомневающимся, что «театр – не девка».

К.КРОК: «Дёшево эти билеты стоить не могут, потому что зрительный зал, вмещающий в себя определенное количество людей, диктует некоторый дефицит билетов. Сегодня по закону каждое учреждение культуры самостоятельно определяет стоимость театральных билетов. Лучше всего бы нам обратить внимание на отсутствие законодательства в плане борьбы с перекупщиками театральных билетов, тогда и театры не будут поднимать стоимость билетов… Театр - не девка, которая должна быть всем доступна. Театр всегда был и есть элитное искусство. Но я согласен, что в некоторых театрах билеты зашкаливают в цене»

При этом, не сговариваясь с Кроком, его коллега, директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев также обвинил спекулянтов в том, что театры взвинтили цены.

А.ВОРОБЬЕВ: «Что касается билетов по дорогой цене, они существуют для того, чтобы конкурировать со спекулянтами - именно для того, чтобы спекулянтам было не интересно работать с Мастерской Петра Фоменко: покупать подешевле и продавать подороже. У них никто не покупает, потому что в кассе театра билеты на лучшие места можно купить по такой же практически цене, которую предлагает спекулянт».

Оправдание дороговизны билетов борьбой со спекулянтами, конечно, имеет право на существование, но здесь возникает вопрос: от кого проще избавиться такими методами – от спекулянтов или от зрителей?

М.СИНТИН: «Спекулянты всегда были и будут. Они - некий показатель успешности того или иного спектакля. А директора театров всегда будут пытаться как можно больше заработать, и этого тоже не изменить. И это правильно. С другой стороны, не должно быть ситуации, когда часть людей отрезана от самой возможности посетить театр, когда цены на все билеты неподъемные, а зал во время спектакля полупустой, на что и обращал внимание Николай Цискаридзе. Даже у самого популярного театра должны быть билеты, которые может позволить купить студент, пенсионер или члены многодетной семьи, иначе возникает чувство несправедливости. Для избавления от ажиотажа у касс театры могли бы продавать недорогие билеты на своих сайтах, заранее указывая дату старта продаж. Государство также должно регулировать эту сферу, давая народу "доступ к культуре", чтобы не повторять ошибки прошлого и не доводить ситуацию до острой необходимости в создании "общедоступного театра"».

