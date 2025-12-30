СПАСЕНИЕ «ЛЕНФИЛЬМА»

Вопрос, которому уделили много внимания в 2025 году, связан с проблемами киностудии «Ленфильм». Еще в декабре 2024 года генерального директора киностудии Эдуарда Суворова сняли с должности распоряжением Росимущества. Его предшественник на этом посту Федор Щербаков был уволен после того, как оказался объявлен в розыск по уголовной статье. На фоне таких новостей уточнялось, что руководить киностудией будет Надежда Андрющенко.

Затем, в январе 2025 года режиссер Федор Бондарчук решил покинуть пост председателя совета директоров «Ленфильма», который он занимал с 2012 года. Сразу несколько источников тогда отметили, что решение продиктовано не общей занятостью, а скорее связано с нестабильным финансовым положением киностудии.

По данным Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, на конец января 2025 года долги «Ленфильма» превысили 100 миллионов рублей. В том числе в связи с этим Союз обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой передать киностудию «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Северной столицы. При этом министр культуры РФ Ольга Любимова скорее не поддержала такое решение. Она отмечала, что министерство всегда будет оставаться с «Ленфильмом» как профильное ведомство, и исключала закрытие киностудии или ее перепрофилирование.