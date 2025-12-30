От спасения «Ленфильма» до «прокаток»: С чем киноиндустрия заканчивает 2025 год
В 2025 году в России утвердили список 100 лучших фильмов для показа в школах, изменили подход к выдаче прокатных удостоверений и не только.
Помимо девяти фильмов, собравших более миллиарда рублей в российском прокате, 2025 год также запомнится киноиндустрии принятием ряда важных решений, которые повлияют на ее работу в будущем. При этом некоторые вопросы, обсуждаемые в 2025 году, впервые были озвучены еще годом ранее. К примеру, о возможном внесении изменений в закон о выдаче прокатных удостоверений говорили в 2024 году.
СПАСЕНИЕ «ЛЕНФИЛЬМА»
Вопрос, которому уделили много внимания в 2025 году, связан с проблемами киностудии «Ленфильм». Еще в декабре 2024 года генерального директора киностудии Эдуарда Суворова сняли с должности распоряжением Росимущества. Его предшественник на этом посту Федор Щербаков был уволен после того, как оказался объявлен в розыск по уголовной статье. На фоне таких новостей уточнялось, что руководить киностудией будет Надежда Андрющенко.
Затем, в январе 2025 года режиссер Федор Бондарчук решил покинуть пост председателя совета директоров «Ленфильма», который он занимал с 2012 года. Сразу несколько источников тогда отметили, что решение продиктовано не общей занятостью, а скорее связано с нестабильным финансовым положением киностудии.
По данным Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, на конец января 2025 года долги «Ленфильма» превысили 100 миллионов рублей. В том числе в связи с этим Союз обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой передать киностудию «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Северной столицы. При этом министр культуры РФ Ольга Любимова скорее не поддержала такое решение. Она отмечала, что министерство всегда будет оставаться с «Ленфильмом» как профильное ведомство, и исключала закрытие киностудии или ее перепрофилирование.
Однако в дальнейшем инициативу Союза кинематографистов Санкт-Петербурга поддержал президент России Владимир Путин. В декабре 2025 года он подписал соответствующий указ, из которого также следовало, что правительству России необходимо в течение полугода осуществить передачу 100% акций киностудии в собственность городских властей.
Несмотря на возможные трудности, работа «Ленфильма» в 2025 году продолжалась. К примеру, еще в начале февраля киностудия объявила о завершении съемок картины «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном. Этот фильм снят по одноименной пьесе Анастасии Букреевой при поддержке Минкульта РФ. Режиссером выступил Юрий Зайцев – дебютант в «полном метре», лауреат «Золотого орла» за короткометражный фильм «Материя».
Помимо прочего в 2025 году вышло в прокат несколько фильмов, снятых на киностудии «Ленфильм». В их числе и картина «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова. Для съемок картины киностудия предоставила костюмы, реквизит, павильон и аппаратную цветокоррекции.
ТРУДНОСТИ ВЫДАЧИ
Еще одна тема, связанная с кино, которая тянется с прошлого года – вопрос прокатных удостоверений. В июне 2024 года на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко заметил, что ведомство планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений. Он уточнил, что в будущем намерены учитывать соответствие контента российским традиционным ценностям.
В декабре 2024 года группа депутатов и сенаторов также подготовила поправки, запрещающие онлайн-кинотеатрам демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения Минкультуры. В индустрии сразу назвали такую меру излишней, поскольку контент онлайн-кинотеатров и так проверяется Роскомнадзором. Тем не менее в июне 2025 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий онлайн-кинотеатрам показывать фильмы без прокатного удостоверения.
Этот же проект закона также расширял перечень оснований для выдачи прокатного удостоверения. Предполагалось, что к выходу в России запретят фильмы, в которых дискредитируются российские духовно-нравственные ценности или пропагандируется отрицание таких ценностей.
При этом глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в беседе с НСН допускал, что ужесточение регуляторики аудиовизуальных сервисов приведет лишь к оттоку аудитории на пиратские ресурсы.
«В бытовом понимании под онлайн-кинотеатрами подразумеваются все сервисы с фильмами и сериалами. Однако с формально-юридической точки зрения есть только 23 аудиовизуальных сервиса, которые включены в реестр Роскомнадзора. Именно на них ляжет регулирование. Весь остальной интернет, включая пиратские сайты, соцсети и YouTube, регулированию подвержен не будет», - подчеркивал он.
В том числе по этой причине Медиа-коммуникационный союз (МКС), который объединяет «Ростелеком», «Газпром-Медиа», «Триколор», онлайн-кинотеатр «Иви», «Первый канал» и других крупных участников медиарынка, обратился к депутатам с просьбой доработать законопроект.
В дальнейшем из него исключили обязательное требование о получении прокатных удостоверений на контент видеосервисов, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники.
С кинотеатральным показом ситуация обстояла чуть сложнее. В июле Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности». Затем соответствующий закон подписал и президент России Владимир Путин. Инициатива вступит в силу с 1 марта 2026 года. Как сообщала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, после этого Минкультуры сможет проверять на соответствие нормам и вышедшие ранее фильмы и сериалы.
По ее словам, речь о соответствии фильмов 17 традиционным ценностям, перечисленным в подписанном в 2022 году указе президента России. Среди них - жизнь, достоинство, гуманизм, патриотизм, крепкая семья и другие. Понятия-антиподы к традиционным ценностям намерены конкретизировать к марту 2026 года. При этом закон не запрещает показ трудных жизненных ситуаций, включая, к примеру, развод или одиночное воспитание детей.
В свою очередь блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с НСН отмечал, что возможная блокировка уже разрешенных фильмов и сериалов за несоответствие семейным ценностям выглядит как стремление увеличить посещаемость площадок «VK Видео» и Rutube, на которых контент блокироваться не будет.
В октябре издание «Коммерсант» также сообщало, что Минкультуры направило на согласование в Минцифры перечень критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в видеоконтенте, созданном при участии государства. Оценивать картины будут зрители посредством опросов, анкетирования и через QR-коды в кинозалах. При этом глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в беседе с НСН усмотрел в этом попытку создать инструмент измерения художественного высказывания фильмов.
ФИЛЬМЫ В ШКОЛЫ
Запомнится минувший год и тем, что именно в 2025 году Минпросвещения подготовило список отечественных фильмов и мультфильмов, рекомендованных для школьников. Впервые о том, что подобная работа ведется, сообщали еще осенью 2024 года.
В марте 2025 года ведомство представило первичный список отечественных кинофильмов и мультфильмов, рекомендованных к просмотру школьникам. В перечне оказалось 400 картин. В него вошли как советские, так и современные фильмы, к примеру, «Легенда 17», «72 метра», «Салют-7», «Холоп», «Майор Гром» и даже «Онегин» Сарика Андреасяна.
В списке фильмов, рекомендованных ученикам 5–7 классов, также нашлось место для картин Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и «Иваново детство». Как тогда отметил в разговоре с НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, многие работы Тарковского являются более зрелым искусством, которое школьники могут не понять.
«Мне представляется, что фильмы Тарковского – зрелое искусство. Смотреть их должен человек с определенным жизненным опытом, тогда будет воспринимать картины, как надо. Возраст школьника может быть недостаточным для произведений, которые включаются в программу разных предметов», - уточнял он.
Со своей стороны, народный артист России, режиссер Александр Сокуров заявлял НСН, что школьникам нужно показывать фильмы Андрея Ростоцкого, Ролана Быкова и Андрея Тарковского, но показ важно сопровождать диалогом.
«Покажите «Чучело» Быкова, да любой фильм Быкова современным школьникам средних или даже старших классов - они просто ничего не поймут. Такие фильмы надо показывать подросткам, однако нужно, чтобы были люди, которые могут эти фильмы объяснить. После показа кино о нем нужно разговаривать, надо не бояться о нем говорить», - допускал Сокуров.
Уже в мае 2025 года президент России Владимир Путин поручил сформировать перечень из 100 лучших советских и российских фильмов для показа в школах. Ответственными за создание списка в поручении были указаны министр просвещения Сергей Кравцов и генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров.
В беседе с НСН Шахназаров отмечал, что показ в школах культовых советских кинокартин поможет воспитать молодое поколение в патриотическом ключе. При этом постсоветское кино включать в школьную программу пока не нужно, поскольку непонятно, какие современные российские ленты можно будет считать классикой, уверен он.
«“Бриллиантовая рука” и “Кавказская пленница” Гайдая, “Любовь и голуби” и “Москва слезам не верит” Меньшова, “Иван Грозный” и “Александр Невский” Эйзенштейна, “Иваново детство” и “Солярис” Тарковского. Все эти фильмы помогут вырастить из детей патриотов, даже если показывать один фильм в месяц, я бы даже не стал обсуждать это с педагогами», - уточнял он.
Режиссер также заявлял, что некоторые фильмы советских классиков, такие, как «Мать» Всеволода Пудовкина, современная молодежь смотреть уже не будет.
Уже в августе Министерство просвещения представило список 100 фильмов, рекомендованных для изучения в школах. В него вошли такие картины, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата», «Семнадцать мгновений весны», «Калина красная», «Собачье сердце», «Иди и смотри», «Обыкновенный фашизм», «Июльский дождь», «Москва слезам не верит», «Солярис» и другие.
Каждому фильму соответствует возрастное ограничение — от 0+ до 14+ и 16+. Некоторые фильмы рекомендуется смотреть вместе с родителями. Также предполагается, что школьные учителя включат просмотр кино или избранных отрывков в уроки литературы, истории, изо и музыки. Например, Минпросвещения предлагает в 8-м классе на уроке музыки, посвященном джазу, знакомить учащихся с фильмом Карена Шахназарова «Мы из джаза».
