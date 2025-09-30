В Госдуме назвали цель передачи «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга

Цель передачи киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга - развитие кинематографа в России. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Следком проверит сообщения о нарушениях в отношении «Ленфильма»

Как пишет RT, идея о передаче киностудии в собственность Северной столицы была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.

Шолохов указал, что подобной практике следуют власти многих государств, что говорит об особом внимании к национальному искусству.

«Франция идёт по этому пути, причем очень жёстко, про Индию вообще нечего говорить с её Болливудом», — заключил парламентарий.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении ввести тариф в 100% «на все фильмы, произведённые за пределами США», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

