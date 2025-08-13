BadComedian осудил стремление перепроверять кино на традиционные ценности
При желании найти несоответствие семейным ценностям можно в любом фильме или сериале, заявил НСН Евгений Баженов.
Блокировка уже разрешенных фильмов и сериалов за несоответствие семейным ценностям выглядит, как стремление увеличить посещаемость площадок «VK Видео» и Rutube, на которых контент блокироваться не будет, отметил в разговоре с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
С вступлением в силу С 1 марта 2026 года закона о блокировке выдачи прокатного удостоверения кино, дискредитирующего духовно-нравственные ценности, Минкультуры сможет проверять на соответствие нормам и вышедшие ранее фильмы и сериалы, сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».
По ее словам, речь о соответствии фильмов 17 традиционным ценностям, перечисленным в подписанном в 2022 году указе президента России. Среди них - жизнь, достоинство, гуманизм, патриотизм, крепкая семья и другие. Понятия-антиподы к традиционным ценностям намерены конкретизировать к марту 2026 года. При этом закон не запрещает показ трудных жизненных ситуаций, включая развод или одиночное воспитание детей. Баженов допустил, что блокировка контента скорее будет носить избирательный характер.
«При желании можно сделать, что угодно. В якутском фильме "Айта" же нашли крамолу, хотя там ее не было. Концовка положительная, обвинили одного человека, в итоге оказалось, что были неправы, однако в фильме сразу нашли терроризм, экстремизм. Если сейчас ввести закон по традиционным ценностям, не составит труда что-то заблокировать и изъять из онлайн-кинотеатра по щелчку. Понятно, что все блокировать не собираются, скорее будут цеплять точечно то, что не нравится, что вызывает конкуренцию с каким-нибудь фильмом Фонда кино. Будет, как с запретом на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Сначала утверждали, что подобное нельзя смотреть детям, и это правильно. Потом внезапно взрослым тоже стало нельзя смотреть такое, стали штрафами точечно цеплять кого-то. То же будет и с нынешним законом, кого-нибудь, да накажут», - сказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, фильмы и сериалы сегодня представлены не только на стримингах, однако прочие ресурсы, вероятно, проверять не будут.
«Все, видимо, делается для того, чтобы заходили на "VK Видео" и Rutube, потому что сейчас там до сих пор доступны любые ужасы, которые в любой стране запрещены. Фильмы там тем более удалять не будут. Картины, нарушающие традиционные ценности или продвигающие с доступны в "VK Видео" и на Rutube. У официальных же онлайн-кинотеатров, которые платят за эти фильмы и находятся полностью в легальном поле, контент будет изыматься», - пояснил BadComedian.
Ранее заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в беседе с «Радиоточкой НСН» допустила, что фильмы, дискредитирующие традиционные ценности, можно приравнять к нарушению норм нравственности. При этом в каждом конкретном случае выявлять такое нарушение должна отдельная комиссия, к которой при необходимости можно будет подать апелляцию,
