С вступлением в силу С 1 марта 2026 года закона о блокировке выдачи прокатного удостоверения кино, дискредитирующего духовно-нравственные ценности, Минкультуры сможет проверять на соответствие нормам и вышедшие ранее фильмы и сериалы, сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

По ее словам, речь о соответствии фильмов 17 традиционным ценностям, перечисленным в подписанном в 2022 году указе президента России. Среди них - жизнь, достоинство, гуманизм, патриотизм, крепкая семья и другие. Понятия-антиподы к традиционным ценностям намерены конкретизировать к марту 2026 года. При этом закон не запрещает показ трудных жизненных ситуаций, включая развод или одиночное воспитание детей. Баженов допустил, что блокировка контента скорее будет носить избирательный характер.

«При желании можно сделать, что угодно. В якутском фильме "Айта" же нашли крамолу, хотя там ее не было. Концовка положительная, обвинили одного человека, в итоге оказалось, что были неправы, однако в фильме сразу нашли терроризм, экстремизм. Если сейчас ввести закон по традиционным ценностям, не составит труда что-то заблокировать и изъять из онлайн-кинотеатра по щелчку. Понятно, что все блокировать не собираются, скорее будут цеплять точечно то, что не нравится, что вызывает конкуренцию с каким-нибудь фильмом Фонда кино. Будет, как с запретом на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Сначала утверждали, что подобное нельзя смотреть детям, и это правильно. Потом внезапно взрослым тоже стало нельзя смотреть такое, стали штрафами точечно цеплять кого-то. То же будет и с нынешним законом, кого-нибудь, да накажут», - сказал он.