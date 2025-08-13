Ранее директор «Мосфильма» Карен Шахназаров отправил в Минпросвещения свой список фильмов, рекомендованных для показа в школах. В разговоре с НСН он отмечал, что в перечень войдут только фильмы, вышедшие до 1991 года. Как уточняют «Известия», в списке есть картины Тарковского, Эйзенштейна, Чухрая, Козинцева и других классиков советского кино, включая самого Шахназарова («Мы из джаза» и «Курьер»). По мнению режиссера, достойные картины снимались и после 1991 года, однако их пока рано включать в школьный список. Войтинский же подчеркнул, что любое навязывание лишает искусство его подлинной силы.

«Мне очень нравится такой подход! Это же готовая фабрика по производству свободных и независимых людей. Как в "Заводном апельсине" — сажаем детей всем классом, фиксируем внимание, лучше даже привязывать для надежности, и крутим обязательный советский список. Через пару лет у них выработается стойкий рефлекс: любое навязанное "правильное" кино вызывает внутреннее "нет". Если серьезно, то подлинная сила искусства в том, что оно действует свободно, прошивая человека изнутри, встраиваясь в его ценности. А навязанное дает обратный эффект — как прививка, которая заражает, но ровно настолько, чтобы организм выработал иммунитет к стадным ценностям. Очень хорошо помню свое отношение к школьной программе: от скольких книг российской и советской классики оно меня уберегло! Так что я двумя руками за предложения Карена Георгиевича», - иронично заметил он.

Ранее кинорежиссер Александр Сокуров заявил «Радиоточке НСН», что важно не просто показывать школьникам глубокие фильмы, но и разговаривать о кино, не избегая сложных вопросов о современной жизни. По его словам, только серьезный просветительский разговор поможет привлечь молодых людей к саморазвитию.

