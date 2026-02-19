Матвиенко назвала энергетическую блокаду Кубы геноцидом
Энергетическая блокада Кубы - геноцид кубинского народа, считает председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Об этом она заявила на встрече со спецпредставителем президента и главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей, передает ТАСС.
«Сегодня такая жесткая блокада Кубы, энергетическая блокада, которую сейчас они осуществляют, я бы даже это назвала просто геноцидом кубинского народа», - отметила спикер Совфеда.
Как отметила Матвиенко, здравомыслящее мировое сообщество должно осуждать ситуацию и поддерживать Кубу.
Ранее США полностью запретили поставки топлива на Кубу. Вашингтон намерен тем или иным образом свергнуть коммунистическое правительство острова.
