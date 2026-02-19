Переход абитуриентов педагогических вузов на сдачу ЕГЭ по профилю повысит качество образования, а выбор выпускников будет более осознанным, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Минпросвещения России введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Изменения вступят в силу 1 сентября и начнут действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года. При поступлении на педагогические направления по таким профилям, как математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет. Предполагается, что это позволит выпускать более мотивированных специалистов, уверенных в будущем трудоустройстве.

«Это правильное решение. Если абитуриент готовится стать учителем истории, то он должен сдать экзамен по истории. В вузе не школьный материал повторяется, а углубляется знание по тем или иным дисциплинам вместе с педагогическими и психологическими науками, с методиками. Осознанный выбор учеников должен отразиться на качестве образования и заинтересованности. Со своей стороны, преподаватели не будут тратить время для повторения пройденного, а давать те материалы, которые необходимы», - отметила Пилипенко.