В Госдуме заявили, что профильный ЕГЭ для педвузов не отпугнет студентов
Переход на профильный ЕГЭ для поступления в педвузы сделает выбор абитуриентов более качественным и заинтересованным, заявила НСН депутат Ольга Пилипенко.
Переход абитуриентов педагогических вузов на сдачу ЕГЭ по профилю повысит качество образования, а выбор выпускников будет более осознанным, заявила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Минпросвещения России введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Изменения вступят в силу 1 сентября и начнут действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года. При поступлении на педагогические направления по таким профилям, как математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет. Предполагается, что это позволит выпускать более мотивированных специалистов, уверенных в будущем трудоустройстве.
«Это правильное решение. Если абитуриент готовится стать учителем истории, то он должен сдать экзамен по истории. В вузе не школьный материал повторяется, а углубляется знание по тем или иным дисциплинам вместе с педагогическими и психологическими науками, с методиками. Осознанный выбор учеников должен отразиться на качестве образования и заинтересованности. Со своей стороны, преподаватели не будут тратить время для повторения пройденного, а давать те материалы, которые необходимы», - отметила Пилипенко.
По мнению парламентария, школьной программы должно быть достаточно для подготовки абитуриентов к сдаче профильного ЕГЭ в педвузы.
«Репетиторство очень широко развито с введением ЕГЭ. Но Рособрнадзор делает все для того, чтобы контрольно-измерительные материалы, которые идут на ЕГЭ, соответствовали школьной программе и учебникам. Понятно волнение родителей, учеников, школьных учителей, которые стремятся показать лучшие результаты, но в любом случае результаты ЕГЭ подводятся по медианному значению.. Вместе с тем мы стремимся к тому, чтобы свести репетиторство на «нет» и чтобы содержание ЕГЭ полностью соответствовало школьной программе. Должно быть, чтобы все знания, которые получает ученик на уроке, были достаточны», - подчеркнула депутат.
Новые правила не должны отпугнуть школьников, а, наоборот, сориентировать их более четко. Также это положительно отразится на престиже профессии учителя.
«Престиж профессии учителя формируется из многих составляющих. Это не только вступительные экзамены. Прежде всего, это заработная плата учителя, о которой сегодня много говорим, и стремимся изменить подходы к ее формированию. Это условия, в которых работает педагог, программа «Земский учитель», социальные и стимулирующие меры поддержки. Это создание образа учителя как центра знаний, центра воспитания. И очень серьезные вопросы, связанные с взаимодействием всего образовательного сообщества: учитель, родители, семья», - отметила Пилипенко.
Ранее оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова рассказала НСН, что большая часть внеурочной деятельности становится для учеников добровольно-принудительной, что может вызвать у детей отторжение.
Горячие новости
- Британский экс-принц Эндрю был задержан по делу Эпштейна
- В Госдуме заявили, что профильный ЕГЭ для педвузов не отпугнет студентов
- Песков отказался раскрыть подробности переговоров по Украине в Женеве
- Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
- Венгрия может прекратить поставки газа и электричества на Украину
- Янковского на афишу: Чем психологический технотриллер «Хакеры» зацепит зрителя
- Колокольцев: Количество уволившихся из МВД на 40% превысило число поступивших
- Выкупают не все: Усложнение возврата не отпугнет россиян от маркетплейсов
- Матвиенко назвала энергетическую блокаду Кубы геноцидом
- СМИ: В Сирии более 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГИЛ