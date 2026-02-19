«Все зависит от стоимости товара, потому что доставка идет литражами. От 50 рублей составляет минимальная доставка товара. Но если изменится логистика, когда покупатель будет оплачивать обратную логистику, если товар не понравился и он не хочет его выкупать, это абсолютно было бы нормально для покупателей. Но тогда и товар должен стоить меньше. Логистика уже закладывается продавцами в стоимость товара, потому что они идут на риски, а риски закладывают в стоимость товара. Получается, что покупатель сразу оплачивает автоматически и обратную логистику. Для маркетплейсов здесь две стороны монеты. С одной стороны, это хорошо, они на этом зарабатывают, они катают товар. А с другой стороны, это нагрузка на логистику, когда товар возят туда-сюда. Здесь больше плюсов, чем минусов для маркетплейса», - отметил глава «ЦифроТоргГлобал».

Сейчас уровень возвратов в онлайн-торговле, как пишут «Известия», составляет порядка 24–30%, в сегменте одежды и обуви - 30–45%. Кременсков полагает, что уровень возврата чуть меньше.

«Не все товары возвращаются при доставке курьером или даже в пункте выдаче заказов. Это товары, которые вы заказываете и оплачиваете сразу: продукты питания или товары 18+. Поэтому 24-30% возврата – это непонятно откуда взятые цифры. В сегменте, например, продуктов питания возврата практически не бывает. В основном он связан с такой категорией товаров как одежда», - отметил Кременсков.

Даже если правила возврата товаров усложнят, россияне не перестанут покупать онлайн.

«Не думаю, что отпугнет покупателей тот факт, что нельзя будет отказаться от товара. Это повлияет на маленькую долю, на 5% может быть. Те, кто привык покупать на маркетплейсах, их уже ничем не напугать. Это удобный способ покупки товаров, особенно в городах, где сложно с ассортиментом товаров. Поэтому люди будут все равно идти даже на такие условия», - уверен собеседник НСН.

