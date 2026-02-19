Британский экс-принц Эндрю был задержан по делу Эпштейна

Британский экс-принц Эндрю был задержан по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает BBC.

Генпрокурор США представила список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна

Как пишет газета Telegraph, утром 19 февраля к дому экс-принца, который находится на территории Сандрингемского дворца, приехали шесть полицейских машин.

Брата британского монарха подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и тайной пересылке Эпштейну правительственных документов Соединенного Королевства.

Ранее король Великобритании Карл III лишил своего брата Эндрю титула принца после скандалов с американским финансистом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаЗадержаниеВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры