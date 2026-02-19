Британский экс-принц Эндрю был задержан по делу Эпштейна
Британский экс-принц Эндрю был задержан по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает BBC.
Как пишет газета Telegraph, утром 19 февраля к дому экс-принца, который находится на территории Сандрингемского дворца, приехали шесть полицейских машин.
Брата британского монарха подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и тайной пересылке Эпштейну правительственных документов Соединенного Королевства.
Ранее король Великобритании Карл III лишил своего брата Эндрю титула принца после скандалов с американским финансистом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
