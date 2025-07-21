Как добавила собеседница НСН, принимать решение о том, дискредитирует ли фильм традиционные ценности, должна отдельная экспертная комиссия.

«Дискредитация традиционных ценностей – все, что касается пропаганды ЛГБТ (движение запрещено на территории России и признано террористическим и экстремистским. - Прим. НСН), пропаганды распространения наркотиков. У нас есть эксперты в Министерстве культуры, которые просматривают фильмы, прежде чем они получают прокатные удостоверения. Думаю, в их обязанности и будет входить рассмотрение фильмов с точки зрения сохранения ценностей. Однако должна быть система, чтобы те, кто не согласен с решением, могли подать апелляцию, и все пересматривалось другой комиссией. Когда-то, еще при Станиславе Говорухине, в комитете по культуре разработали закон о высшей комиссии по нравственности, сформированной по принципу, по которому сегодня формируется Общественная палата. В нее входили бы не просто цензоры, имен которых никто не знает, а известные люди, к которым можно апеллировать. Подобное существует в США, в Италии. Мы тоже предлагали создать такую комиссию. К сожалению, с нами тогда не согласились. Думаю, сейчас надо вернуться к этой идее», - пояснила она.

В свою очередь глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с НСН допустил, что принятие новых поправок ничего не изменит.



«Сегодня модерация работает в основном за счет цифрового ID. Делается цифровой слепок исходного фильма, если копия загружается на платформу, она автоматически блокируется. Если же фильм проскакивает, действуют по жалобам правообладателей, которые посылаются на специальную почту. В случае принятия новых поправок ничего не изменится, также будут действовать по жалобам. Все законы уже существуют. Если пожаловаться в Роскомнадзор, там предпримут меры. Нужны не списки, а только цифровые слепки фильмов, по названиям никто искать не будет. Однако не верю, что с новыми мерами что-то изменится. Как была "пиратка", так и останется. Как была реклама казино перед "пираткой", так и останется, хотя казино в России запрещено», - заметил он.



Согласно другим поправкам, владелец соцсети, которую в сутки посещают более 500 тысяч россиян, в течение 24 часов будет обязан ограничить доступ к подобным произведениям на персональной странице пользователя. Помимо прочего владельца соцсети обяжут мониторить ресурс на предмет появления такого контента и блокировать его. В случае принятия поправок новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий запрет показа в онлайн-кинотеатрах фильмов без прокатного удостоверения. Как сообщил «Радиоточке НСН» глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, инициатива будет существенно доработана ко второму чтению после обращений участников рынка. По его словам, обсуждение законопроекта продолжается.

