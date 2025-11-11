Такие картины, как «Чучело» будут понятны и ясны школьникам до сих пор, а их просмотр поможет подросткам осознать важные проблемы, рассказал кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с НСН.



Культурное воспитание молодежи через кинематограф стало темой обсуждения с известным российским актером Иваном Охлобыстиным. В разговоре с ТАСС артист поделился своим видением того, какие фильмы должны стать обязательными для просмотра молодому поколению. В числе приоритетных для изучения работ Охлобыстин назвал картины выдающихся режиссеров: Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Марка Захарова и Сергея Бондарчука. Сокуров предложил расширить список.