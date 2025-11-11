Всем по «Чучелу»: Сокуров о списке кино для школьников от Охлобыстина

Советские фильмы до сих демонстрируют актуальные проблемы, заявил НСН Александр Сокуров.

Такие картины, как «Чучело» будут понятны и ясны школьникам до сих пор, а их просмотр поможет подросткам осознать важные проблемы, рассказал кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с НСН.

Культурное воспитание молодежи через кинематограф стало темой обсуждения с известным российским актером Иваном Охлобыстиным. В разговоре с ТАСС артист поделился своим видением того, какие фильмы должны стать обязательными для просмотра молодому поколению. В числе приоритетных для изучения работ Охлобыстин назвал картины выдающихся режиссеров: Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Марка Захарова и Сергея Бондарчука. Сокуров предложил расширить список.

«Я приветствую такое предложение. Кино советского периода очень богато и разнообразно, и Иван правильно все сказал, выбрав фильмы, проверенные временем. Можно добавить к ним такие картины как “Баллада о солдате”, “Обыкновенный фашизм”, “Селяне”, “Доживем до понедельника”, прекрасные фильмы режиссера Павла Чухрая — за советское кино стыдно нам никогда не будет. Детское кино от студии Горького — там любой фильм будет отличным. Не потеряло актуальности и “Чучело”. Можно называть сейчас травлю другими словами: буллинг, троллинг, но все, что касается школы, было блестяще показано именно там. Картина "Доживем до понедельника" также прекрасна и учит уважать чужое мнение», — указал он.

Режиссер добавил, что знакомить школьников с легендарным кино следует особым способом.

«Все показывать лучше с разъяснениями, в формате какого-то диалога с молодежью. Чтобы люди молодого поколения воспринимали и понимали картины тех лет. Сейчас это проблема, потому что сами учителя не очень доверяют молодым людям. В школах практически нет людей, которые могли бы выстроить диалог. Еще хорошо, если на 100 школ такие специалисты найдутся хотя бы в 2-3 из них. Это особенно касается взаимодействия со старшими классами. Это большая проблема не только школа, но и для всего современного русского общества», — подчеркнул он.

Ранее музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН выступил против включения советских песен в школьную программу.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
