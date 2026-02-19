СМИ: В Сирии более 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГИЛ
Более 20 тысяч заключенных сбежали из концентрационного лагеря Аль-Хол для сторонников ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. Об этом пишет Financial Times.
Издание напомнило, что силы безопасности сирийского правительства вытеснили курдские силы, которые контролировали близлежащие районы.
«За последний месяц... почти все 24 тысячи заключенных бесшумно исчезли», - отмечается в материале.
Заключенным удалось сбежать из-за брешей в ограждении. Беглецы уже разбрелись по территории страны, некоторые нелегально добрались до Ирака и Турции.
По данным Financial Times, в лагере остаются около 2 тысяч граждан Ирака и Сирии.
Ранее в США восемь человек сбежали из центра содержания под стражей «Ривербенд» в штате Луизиана, все они считаются насильственными преступниками.
