Онлайн-кинотеатры предупредили о расцвете пиратства из-за выдачи прокатных удостоверений
Онлайн-кинотеатры сегодня являются самым законопослушным сегментом рынка аудиовизуального контента, заверил НСН глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
В каталогах онлайн-кинотеатров нет контента, который не смог бы получить прокатное удостоверение Минкульта, поскольку за соответствием содержания фильмов и сериалов законодательству следит Роскомнадзор. При этом ужесточение регуляторики аудиовизуальных сервисов приведет лишь к оттоку аудитории на пиратские ресурсы, допустил в разговоре с НСН глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий запрет показа в онлайн-кинотеатрах фильмов без прокатного удостоверения. Проект закона также расширяет перечень оснований для выдачи прокатного удостоверения: к прокату в России запретят фильмы, где дискредитируются российские духовно-нравственные ценности или пропагандируется отрицание таких ценностей. Если закон примут, Минкульт сможет вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения, к примеру, для возрастной маркировки фильмов. Бырдин отметил, что работа онлайн-кинотеатров уже достаточно регулируется.
«В прокат выходит около тысячи фильмов в год, этот объем может обрабатывать министерство. У нас ежегодно выходит порядка 15 тысяч единиц контента, текущие каталоги насчитывают порядка 60 тысяч произведений без прокатных удостоверений. По хронометражу это порядка 90 тысяч часов материалов, которые необходимо исследовать. Контент уже находится в доступе, прошел редакционный контроль сервисов, Роскомнадзор к этим произведениям не имеет претензий, потому кажется, что законодательство уже соблюдено. Минкульт, выдавая прокатные удостоверения, и сотрудники Роскомнадзора опираются на одни и те же критерии. Контента, который из-за содержания не получил бы прокатное удостоверение, нет в каталоге аудиовизуальных сервисов. При этом распространена практика, когда сериалы могут выходить в эфир или публиковаться в онлайн-кинотеатре на этапе производства. В этом случае придется получать прокатное удостоверение на каждую серию», - пояснил он.
По мнению собеседника НСН, если законопроект будет принят без изменений, это приведет лишь к увеличению просмотров контента на пиратских ресурсах.
«В бытовом понимании под онлайн-кинотеатрами подразумеваются все сервисы с фильмами и сериалами. Однако с формально-юридической точки зрения есть только 23 аудиовизуальных сервиса, которые включены в реестр Роскомнадзора. Именно на них ляжет регулирование. Весь остальной интернет, включая пиратские сайты, соцсети и YouTube, регулированию подвержен не будет. В Госдуме при обсуждении законопроекта справедливо отмечали, что пиратство при таком регулировании только расцветет. Если мы принимаем в качестве основного содержания нового законопроекта не сам механизм выдачи прокатных удостоверений, а распространение положений президентского указа про традиционные ценности на интернет, то эта задача достигнута не будет. Регламентирование очень выборочно, и почему-то бьет в самый законопослушный сегмент рынка, игнорируя куда менее стерильные соцсети и абсолютные джунгли в пиратском сегменте», - заявил Бырдин.
Как добавил глава ассоциации «Интернет-видео», в индустрии уже готовят поправки ко второму чтению законопроекта.
«Сегмент онлайн-кинотеатров по объему медиапотребления занимает, по данным Mediascope, меньше 10%. Получается, на маленьком пятачке все будет максимально ужесточено, а для всех остальных сегментов вообще никакое регулирование не наступит. Это тоже большая проблема, решение к которой в поправках ко второму чтению нам предстоит предложить, надеюсь, они будут воплощены. Мы будем предлагать корректировки к законопроекту, в которых постараемся учесть все проблемы», - подчеркнул он.
Ранее в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» «Радиоточке НСН» также сообщили, что на сегодняшний день у 90% единиц контента в онлайн-кинотеатрах нет прокатного удостоверения, и процесс их выдачи затянется на несколько лет.
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