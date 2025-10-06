Недовольных будет больше? Минкультуры измерит ценности российских фильмов
Опросы зрителей смогут помочь измерить, насколько затронуты фибры их души, сказал в эфире НСН Алексей Бырдин, предупредив о возможных спекуляциях с «линейками» для фильмов и сериалов.
Россияне будут охотно делиться своим мнением с Минкультуры, если их возмутил или восхитил какой-то фильм, однако нет стоит «измерять» таким образом весь доступный в сети контент, заявил в интервью НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Ранее стало известно, что Минкультуры разработало рекомендации по оценке восприятия традиционных ценностей при производстве фильмов и сериалов, созданных при участии государства. По данным «Коммерсанта», оценивать картины будут зрители посредством опросов, анкетирования и через QR-коды в кинозалах. Бырдин усмотрел здесь попытку создать инструмент измерения художественного высказывания фильмов.
«При господдержке по линии Института развития интернета, президентского Фонда культурных инициатив, самого Минкультуры или Фонда кино, чем дальше – тем больше фокусируют внимание на поддержке проектов, которые имеют понятную ценностную ориентацию в векторе 809-го президентского указа. Поскольку на определенном этапе выбор проектов, которые ложатся в это русло, происходит через какую-то экспертизу, видимо, данная инициатива призвана помочь измерить то, насколько эта задача удалась, затронула фибры души, поднял вопросы, требующие внимание в обществе. Это можно делать и через инструменты, которые больше похожи на инструменты маркетинга: отзывы покупателей, отзывы зрителей и так далее. По идее, это будет инструмент измерения силы художественного высказывания. Но хотелось бы избежать спекуляций, чтобы сейчас не начали вообще весь доступный в интернете контент измерять какими-то линейками, иначе это может превратиться в жесткую фильтрацию информации. В данном случае нужно действовать просветительскими способами, а не запретительными», - подчеркнул эксперт.
При этом Бырдин выразил уверенность, что схема оценки фильмов через опросы понравится россиянам.
«У нас достаточно активное население, люди не стесняются высказывать свое мнение в соцсетях. Конечно, найдутся люди, которые будут готовы и даже с радостью выскажутся на тему кино. Традиционно, в большей степени это будут люди, которые останутся чем-то недовольны, чем те, которые будут в восторге. Скорее всего, будут преобладать полярные мнения, когда действительно что-то кого-то затронуло очень сильно - в плюс или в минус. Если методология будет включать в себя и какие-то фокус-группы, сглаживающие кривую нормального распределения позиций, в итоге государство получит достаточно корректную обратную связь по вопросу, насколько инвестиции в создание импакт-контента (контента, позволяющего раскрыть социальную проблему – прим. НСН) действительно приносят запланированный результат», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения иранскому фильму режиссёра Джафара Панахи «Простая случайность», который в этом году стал победителем Каннского кинофестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
