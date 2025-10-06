Россияне будут охотно делиться своим мнением с Минкультуры, если их возмутил или восхитил какой-то фильм, однако нет стоит «измерять» таким образом весь доступный в сети контент, заявил в интервью НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Ранее стало известно, что Минкультуры разработало рекомендации по оценке восприятия традиционных ценностей при производстве фильмов и сериалов, созданных при участии государства. По данным «Коммерсанта», оценивать картины будут зрители посредством опросов, анкетирования и через QR-коды в кинозалах. Бырдин усмотрел здесь попытку создать инструмент измерения художественного высказывания фильмов.