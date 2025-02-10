«Ленфильм» снял драму «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном

«Ленфильм» объявил о завершении съёмок фильма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном, известного по работам в картинах «Анора» и «Сто лет тому вперед». Съемки проводились на Васильевском острове и Петроградской стороне.

Фильм снят по одноименной пьесе Анастасии Букреевой при поддержке министерства культуры. Как отметили на киностудии, картина даст возможность зрителю исследовать Северную столицу парадную и её тёмную сторону заброшенных локаций и окраин.