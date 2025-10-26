Шахназаров предложил заменить «Разговоры о важном» уроками кино
Генеральный директор киностудии «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров предложил заменить школьные «Разговоры о важном» уроками кино. Таким мнением режиссер поделился в беседе с ТАСС.
Шахназаров выразил мнение, что уроки кино стали бы любимыми среди школьников, но их внедрение зависит от подхода министерства просвещения. Он отметил, что видит сопротивление со стороны тех, кто ссылается на нехватку времени в школьном расписании, и предложил вместо «Разговоров о важном» проводить показы фильмов. По его словам, такие уроки были бы полезнее, чем текущий формат «Разговоров о важном».
Режиссёр добавил, что для реализации идеи необходимо подготовить педагогов и разработать методические материалы, но подчеркнул, что это вполне осуществимо при наличии желания.
В марте Шахназаров на заседании Совета по культуре и искусству предложил президенту РФ Владимиру Путину включить кинематограф в школьную программу. Впоследствии Путин поручил подготовить предложения по введению в школьные программы тем, связанных с изучением классического кинематографа, а также составить список из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
