Однако, по его словам, до выхода сериала сложно назвать его одним из самых масштабных проектом десятилетия, исходя лишь из общей информации.

«Это работа продюсера – заявить о себе и сказать: "Товарищи, мой фильм самый прекрасный за последние 10 лет". Но так говорят очень многие. Посмотрим, что будет с началом показа», - подчеркнул кинокритик.

Сериал «Хакеры» расскажет о русских специалистах по кибербезопасности, которые используют свои навыки для предотвращения преступлений. Проект будет снят по идее российского предпринимателя, инвестора и продюсера Николая Ивенева и сценарию Игоря Поплаухина. Среди его работ – сериал «Выжившие» и короткий метр «Календарь», получивший в 2018 году награду на Каннском фестивале в рамках конкурса студенческого короткометражного кино Cinéfondation, передает «Радиоточка НСН».

