Колокольцев: Количество уволившихся из МВД на 40% превысило число поступивших

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о проблеме комплектования органов внутренних дел. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы МВД, личный состав работает на пределе возможностей и даже «за гранью» из-за увеличившейся нагрузки.

«Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер», - отметил министр.

Колокольцев подчеркнул, что в прошлом году число уволившихся сотрудников МВД выросло на 7%, до 80 тысяч. Это почти на 40% больше количества поступивших на службу.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов сообщил, что нехватка личного состава в некоторых подразделениях полиции достигает 40%.

