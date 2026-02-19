Колокольцев: Количество уволившихся из МВД на 40% превысило число поступивших
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о проблеме комплектования органов внутренних дел. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы МВД, личный состав работает на пределе возможностей и даже «за гранью» из-за увеличившейся нагрузки.
«Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер», - отметил министр.
Колокольцев подчеркнул, что в прошлом году число уволившихся сотрудников МВД выросло на 7%, до 80 тысяч. Это почти на 40% больше количества поступивших на службу.
Ранее статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов сообщил, что нехватка личного состава в некоторых подразделениях полиции достигает 40%.
