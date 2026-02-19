Песков отказался раскрыть подробности переговоров по Украине в Женеве
Москва пока не намерена вдаваться в подробности трёхсторонних переговоров по Украине в Женеве. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, дискуссии в настоящее время находятся «на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение».
Он также добавил, что понимания по датам следующих переговоров пока нет.
«Как только будет конкретика... мы вас сразу же проинформируем», — заключил представитель Кремля.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что новый раунд переговоров по Украине пройдёт «в ближайшее время», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
