Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Телефонной беседы президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пока нет в планах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков: Телефонный разговор Путина с Трампом возможен в любой момент

«Разговора двух президентов... пока не планируется», - указал представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении встречи лидеров РФ и США существует, ее могут организовать в исторически сжатые сроки. При этом для Москвы остается важной содержательная сторона подобного саммита.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
