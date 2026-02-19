Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
19 февраля 202612:59
Телефонной беседы президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пока нет в планах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разговора двух президентов... пока не планируется», - указал представитель Кремля.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении встречи лидеров РФ и США существует, ее могут организовать в исторически сжатые сроки. При этом для Москвы остается важной содержательная сторона подобного саммита.
