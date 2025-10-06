«Все зависит от того, в какой форме это будет реализовано. Если это будет игровая форма, не требующая от них больших затрат по времени, то, я думаю, ничего страшного. Опросы публики на выходе из зала, перед походом на фильм - это принятая практика на протяжении многих лет во всех странах мира. И я думаю, от лишнего знания зла не будет. В любом случае мы живем во время усиления контроля государства за производимым контентом. Безусловно, государство имеет право на то, чтобы интересоваться судьбой своих денег. Другой вопрос, насколько такая форма будет эффективной, не будет ли это просто очередное мероприятие для галочки», - рассказал он.

Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил НСН, что россияне будут охотно делиться своим мнением с Минкультуры, если их возмутил или восхитил какой-то фильм, однако нет стоит «мерить линейками» весь доступный в Сети контент.



