Сценарист «Лихих» ждет опросы Минкульта по кино в игровой форме
Государство имеет право интересоваться судьбой своих средств, вложенных в производство контента с традиционными ценностями, главное - форма, заявил НСН Олег Маловичко.
Если новая система оценки традиционных ценностей в видеоконтенте будет в игровой форме, то зрителям это будет не в тягость, так как опросы зрителей – принятая практика во всем мире. Об этом НСН рассказал российский сценарист и продюсер Олег Маловичко.
Минкультуры разработало рекомендации по оценке восприятия традиционных ценностей при производстве видеоконтента, пишет «Коммерсант». Фильмы и сериалы, созданные при поддержке государства, будут оценивать через соцопросы и анкетирование: QR-коды в кинозалах, push-уведомления и опросы в приложениях. Замерять уровни «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности» также будут по телеэфирам и разным видеосервисам. Маловичко оценил идею Минкульта.
«Все зависит от того, в какой форме это будет реализовано. Если это будет игровая форма, не требующая от них больших затрат по времени, то, я думаю, ничего страшного. Опросы публики на выходе из зала, перед походом на фильм - это принятая практика на протяжении многих лет во всех странах мира. И я думаю, от лишнего знания зла не будет. В любом случае мы живем во время усиления контроля государства за производимым контентом. Безусловно, государство имеет право на то, чтобы интересоваться судьбой своих денег. Другой вопрос, насколько такая форма будет эффективной, не будет ли это просто очередное мероприятие для галочки», - рассказал он.
Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил НСН, что россияне будут охотно делиться своим мнением с Минкультуры, если их возмутил или восхитил какой-то фильм, однако нет стоит «мерить линейками» весь доступный в Сети контент.
