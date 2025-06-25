Кроме того, в стриминговом сервисе обратили внимание на избыток пиратского контента.



«При этом регуляторы игнорируют пиратские ресурсы, которые свободно показывают контент не только без разрешения правообладателей, но и контент, прямо нарушающий законодательство, и введение прокатных удостоверений для аудиовизуальных сервисов только ухудшит эту ситуацию», - заключили в онлайн-кинотеатре.

Ранее директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая говорила НСН, что система прокатных удостоверений устарела, Минкультуры не справится с отсмотром всего контента на онлайн-кинотеатрах за положенные по закону семь дней, на это уйдет около года.

