Венгрия может прекратить поставки газа и электричества на Украину

Венгрия допускает возможность прекращения подачи газа и электроэнергии на Украину в ответ на блокировку транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил на брифинге глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

Он назвал действия Киева неприемлемыми и напомнил, что Будапешт остановил поставки дизельного топлива на Украину. Ограничения сохранятся, пока не возобновится транспортировка нефти по «Дружбе».

«Мы также изучаем возможность прекращения поставок электроэнергии и природного газа», - указал Гуйяш.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина блокировала поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы создать сложности для правительства республики накануне парламентских выборов.

