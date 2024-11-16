«Не виноватая я…»: Умерла секс-символ СССР Светлана Светличная
Звезде «Бриллиантовой руки» было 84 года.
В Москве от продолжительной болезни скончалась знаменитая советская актриса театра и кино Светлана Светличная. СМИ неоднократно сообщали о различных недугах знаменитости, в том числе злокачественной опухали и болезни Альцгеймера. Актрису по праву называли секс-символом Советского союза за красивые голубые глаза, длинные белые волосы, утонченную фигуру и невероятную женственность.
ЗВЕЗДА ПОГАСЛА
16 ноября стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР, актрисы Светланы Светличной. Ей было 84 года. По информации Telegram-канала «Mash», в качестве предварительной причины смерти Светличной называют сердечно-сосудистую недостаточность на фоне рака ротоглотки. В последние несколько лет у Светланы Афанасьевны наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Секс-символ Советского союза часто попадала в больницу.
О том, что звезда советских фильмов ушла из жизни сообщила кинокритик Сусанна Альперина.
«Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров. Первая красавица СССР. Как выглядела! Шляпки! Ножки! Юная и свободная душой, шутили много, покупки вместе делали… В душе каждого зрителя, она останется навсегда», - приводит ее слова издание «Starhit».
Киновед Вячеслав Шмыров также прокомментировал смерть Светличной.
«Это грустное событие ожидали. У меня с ней связана куча поездок: от Грузии до Норильска. Да и просто теплое человеческое общение. Светлая память, вечный покой…» - написал он в своем личном блоге.
Директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина сообщила РИА Новости, что Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. При этом она добавила, что дата церемонии прощания и похорон будет объявлена потом. Позже стало известно, что прощание со Светланой Светличной состоится 20 ноября в Белом зале Дома кино в 11.00 часов. При этом в пресс-службе Союза кинематографистов России заявили РИА Новости, что актрису все-таки похоронят в столице на Ваганьковском кладбище.
«НЕВИНОВАТАЯ Я…»
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане (нынешний город Гюмри в Армении – прим. НСН). Ее отец был военным. Всего в семье актрисы было трое детей.
В 1963 году Светличная окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). В 1974-м была удостоена звания Заслуженная артистка РСФСР. Светличная служила в «Театре-студии киноактера». Карьеру она начала сразу после окончания ВГИКа. При этом дебют актрисы в кино состоялся еще в 1959 году в фильме «Колыбельная» режиссера Михаила Калика.
На счету Светланы Афанасьевны более 60 ролей в кино. Светличная снималась у множества знаменитых режиссеров: Марлена Хуциева, Юлия Файта, Татьяны Лиозновой, Георгия Данелии, Леонида Гайдая, Станислава Говорухина и других. Она стала популярна благодаря таким фильмам, как «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Застава Ильича», «Стряпуха», «Место встречи изменить нельзя», «Герой нашего времени» и другим.
Ее знаменитая фраза из ленты режиссера Леонида Гайдая: «Не виноватая я, он сам пришел!», - ушла в народ и стала крылатой. В «Бриллиантовой руке» Светличная сыграла обаятельную помощницу мошенников, которые охотились за золотом в гипсе Семена Семеновича Горбункова. Именно она предложила главному герою фильма в исполнении Юрия Никулина показать тот самый халатик с перламутровыми пуговицами.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ
В СМИ давно появилась информация о наличии онкологического заболевания у Светланы Светличной. В июле 2024 года Telegram-канал «Mash» сообщил, что врачи обнаружили у актрисы увеличенные лимфатические узлы на шее и трехсантиметровую опухоль под нижней челюстью. Однако сразу после этого невестка звезды кино Ольга Ивашова опровергла эту информацию в интервью «Пятому каналу».
«У нее все стабильно. Все соответствует диагнозу. Ей 84 года», - сказала женщина.
12 августа СМИ сообщили, что Светличной провели биопсию, которая показала признаки растущего злокачественного образования. При этом, по информации канала, несмотря на поставленный диагноз и боли в голове, ушах и шее, а также значительное падение зрения, Светличная отказалась от лечения.
За последние несколько лет в Сети не раз появлялась информация о том, что секс-символ СССР попала в больницу, в реанимацию и даже в психиатрическую клинику. Пару лет назад в СМИ предполагали, что актриса может страдать деменцией. Так, осенью 2021 года Светличная пропала на несколько дней. В СМИ допускали, что звезда могла потеряться из-за этой болезни.
Однако позже артистка появилась в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Тогда сообщалось, что телевизионщики специально спрятали пожилую актрису от родственников. Отмечалось, что Светличную решили позвать на программу, поэтому специально придумали дополнительную интригу с пропажей. В связи с этим у артистки был выключен телефон, а сама она жила в гостинице.
Через некоторое время Светличной диагностировали деменцию и болезнь Альцгеймера. В связи с этим актрису поместили в психиатрический стационар имени Гиляровского, передает «НТВ».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 16 ноября в возрасте 39 лет погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров.
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