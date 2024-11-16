«Не виноватая я…»: Умерла секс-символ СССР Светлана Светличная

ЗВЕЗДА ПОГАСЛА

16 ноября стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР, актрисы Светланы Светличной. Ей было 84 года. По информации Telegram-канала «Mash», в качестве предварительной причины смерти Светличной называют сердечно-сосудистую недостаточность на фоне рака ротоглотки. В последние несколько лет у Светланы Афанасьевны наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Секс-символ Советского союза часто попадала в больницу.

О том, что звезда советских фильмов ушла из жизни сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

«Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров. Первая красавица СССР. Как выглядела! Шляпки! Ножки! Юная и свободная душой, шутили много, покупки вместе делали… В душе каждого зрителя, она останется навсегда», - приводит ее слова издание «Starhit».

Киновед Вячеслав Шмыров также прокомментировал смерть Светличной.