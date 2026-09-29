Грузоперевозчики объяснили последствия дефицита дальнобойщиков в России

В России по-прежнему сохраняется дефицит дальнобойщиков, несмотря на рост соискателей в транспортной отрасли и рост затрат. Об этом заявил основатель ГК «Маршал» и сооснователь биржи грузоперевозок «КаргоТех» Михаил Белоусов в интервью порталу Lenta.ru.

Количество резюме, размещенных либо обновленных водителями, в первом квартале 2026 года выросло на 34% и достигло свыше 159 тысяч, сообщает портал hh.ru. Однако работников все еще не хватает на дальних маршрутах.

«Проблема не сводится только к количеству людей с нужной категорией водительских прав. Дальнобойщик должен быть готов проводить значительную часть времени в дороге, работать с высокой ответственностью за автомобиль и груз и соблюдать жесткий график. Для многих молодых специалистов такой формат работы оказывается менее привлекательным, особенно когда есть возможность выбрать профессию с сопоставимым доходом, но без длительного отсутствия дома», — пояснил Белоусов.