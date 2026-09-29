Грузоперевозчики объяснили последствия дефицита дальнобойщиков в России

В России по-прежнему сохраняется дефицит дальнобойщиков, несмотря на рост соискателей в транспортной отрасли и рост затрат. Об этом заявил основатель ГК «Маршал» и сооснователь биржи грузоперевозок «КаргоТех» Михаил Белоусов в интервью порталу Lenta.ru.

Количество резюме, размещенных либо обновленных водителями, в первом квартале 2026 года выросло на 34% и достигло свыше 159 тысяч, сообщает портал hh.ru. Однако работников все еще не хватает на дальних маршрутах.

«Проблема не сводится только к количеству людей с нужной категорией водительских прав. Дальнобойщик должен быть готов проводить значительную часть времени в дороге, работать с высокой ответственностью за автомобиль и груз и соблюдать жесткий график. Для многих молодых специалистов такой формат работы оказывается менее привлекательным, особенно когда есть возможность выбрать профессию с сопоставимым доходом, но без длительного отсутствия дома», — пояснил Белоусов.

Не просто водитель: Зачем дальнобойщиков выделят в отдельную профессию

Дефицит водителей влечет за собой дополнительные расходы, которые ложатся на плечи перевозчиков: так, они вынуждены платить на содержание техники, а сроки доставки возрастают. Логистика становится дороже из-за необходимости привлекать водителей на менее выгодных условиях, предлагать дополнительные выплаты за рейсы и повышать зарплаты. При этом логистика — это одна из составляющих стоимости множества товаров.

«Кадровая проблема постепенно становится экономической: она может влиять на стоимость самого перемещения товара от производителя до покупателя», — добавил Белоусов.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин заявил, что китайские грузоперевозчики нарушают закон на территории России и демпингуют, тем самым создавая нечестную конкуренцию отечественным перевозчикам. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Карасев
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