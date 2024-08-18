«Французский монумент» и «революция в кино»: Ушел из жизни Ален Делон

«Его красота злого ангела и кошачье присутствие произвели революцию в кино в фильмах Клемана, Мелвилла и Висконти», - написано в материале.

Ален Делон действительно был целой эпохой в кинематографе. Широкую популярность он приобрел после съемок в фильме режиссера Лукино Висконти «Рокко и его братья» 1960-го года. Он также украсил своими ролями боевики «Борсалино и компания», «Зорро» и множество других картин. Актер сыграл и в нескольких российских фильмах: «Тегеран-43» (совместного производства СССР, Франции и Швейцарии – прим. НСН) и «С новым годом, мамы!».

Голубоглазый и черноволосый актер считался самым красивым мужчиной ХХ века. Многие даже называли его «слишком красивым». Иногда словосочетание «Ален Делон» даже употреблялось, как нарицательное для обозначения ловеласов, сердцеедов и просто обаятельных мужчин. В 2019 году артист получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.