«Французский монумент» и «революция в кино»: Ушел из жизни Ален Делон
В последние годы у актера были проблемы со здоровьем. А дети и сиделка знаменитости устраивали судебные разбирательства.
УШЛА КРАСИВАЯ ЭПОХА
18 августа умер известный французский актер, самый красивый мужчина ХХ столетия Ален Делон, сообщает издание «Le Figaro». Ему было 88 лет.
«Его красота злого ангела и кошачье присутствие произвели революцию в кино в фильмах Клемана, Мелвилла и Висконти», - написано в материале.
Ален Делон действительно был целой эпохой в кинематографе. Широкую популярность он приобрел после съемок в фильме режиссера Лукино Висконти «Рокко и его братья» 1960-го года. Он также украсил своими ролями боевики «Борсалино и компания», «Зорро» и множество других картин. Актер сыграл и в нескольких российских фильмах: «Тегеран-43» (совместного производства СССР, Франции и Швейцарии – прим. НСН) и «С новым годом, мамы!».
Голубоглазый и черноволосый актер считался самым красивым мужчиной ХХ века. Многие даже называли его «слишком красивым». Иногда словосочетание «Ален Делон» даже употреблялось, как нарицательное для обозначения ловеласов, сердцеедов и просто обаятельных мужчин. В 2019 году артист получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.
В последние годы здоровье актера сильно ухудшилось, он перенес инсульт. Постепенно почти ушла и красота Делона. Он не хотел стареть. Ему пришлось уйти из кинематографа. В последних интервью актера чувствовались отчаяние и злоба на окружающий мир. Делон даже настаивал на эвтаназии.
«С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому, не проходя больниц, уколов и прочего», - передает его слова французское издание «Le Point».
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Полное имя звезды французского кино — Ален Фабьен Морис Марсель Делон. У его матери Эдит Делон были немецкие и французские корни, а у отца Франсуа Фабьена Делона — французские и корсикано-итальянские. Родители развелись, когда мальчику еще не было трех лет.
В детстве Делона несколько раз исключали из школы. В 17 лет он даже был арестован. Будущего знаменитого актера воспитывал отчим, который работал мясником. Поэтому, повзрослев, Делон тоже освоил профессию мясника и даже устроился в мясную лавку в Лей-ле-Роз, где проработал три месяца. Позже юноша перешел в парижский колбасный магазин на улице Сен-Шарль.
В 1953 году Делон поступил в ряды парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты, попав на войну в Индокитае. Но с армейской службой и дисциплиной у актера не сложилось.
В начале своей творческой карьеры он снимался в эпизодах. Позже на одной из съемочных площадок он познакомился с тогда еще тоже только начинающим артистом Жаном-Полем Бельмондо. Делон и этот знаменитый французский актер дружили потом всю жизнь. Позже Ален исполнил главную роль в детективе Рене Клемана «На ярком солнце» по роману Патриции Хайсмит об убийце Рипли. После этой картины он особо полюбился зрителям.
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, СУДЫ И РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
В январе 2024 года, суд ограничил Делона в дееспособности. В связи с этим актер лишился возможности распоряжаться своим имуществом.
Сообщалось, что ухудшившееся состояние здоровья знаменитости было предметом разбирательств среди членов его семьи. У Делона осталось трое детей: актер Энтони Делон 1964-го года рождения, дочь Анушка Делон 1990-го и сын Ален Фабьен Делон 1994-го. В начале 2024 года прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына Делона на сестру, которая якобы злоупотребляла неведением и слабостью актера.
По данным телеканала «BFMTV», в июле 2023 года дети звезды подали в суд на его сиделку Хироми Роллен из Японии. Они обвинили женщину в причинении морального вреда Делону. В заявлении наследники указали, что сиделка якобы пренебрежительно и агрессивно относилась к нему и его детям, а также пыталась использовать почту и телефонные сообщения звезды в своих целях. В свою очередь Роллен написала письмо в прокуратуру, обвинив детей Делона в «попытке умышленного убийства» легенды французского кино.
В сентябре прошлого год женщина также объявила в прессе, что состояла в отношениях с Делоном в течение 33-х лет. Она проживала с актером в Дюши с весны 2006 года, и в последнее время он, по словам японки, стал задумываться о женитьбе на ней.
ВОСПОМИНАНИЯ О МОНУМЕНТЕ
После смерти Алена Делона президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования его близким, назвав актера «французским монументом».
«Ален Делон играл легендарные роли и заставлял мир мечтать, даря нам свое незабываемое лицо и потрясая наши жизни. Меланхоличный, популярный, таинственный — он был больше, чем звездой, он стал французским монументом», - написал политик в своих соцсетях.
Российская актриса Наталия Белохвостикова, с которой Делон вместе сыграл в «Тегеране-43», также поделилась воспоминаниями о нем.
«Он был уникален, для меня он как космос. Да, для многих он безумно красив, но для меня он прежде всего очень добрый, мудрый, смешливый человек, с которым легко и радостно. Помню, как он приезжал в Москву и радовался снегу, как ребенок... Это просто частичка моей жизни, поэтому сегодня для меня огромная потеря, страшная трагедия...», - рассказала она в интервью РБК.
Ранее журналисты агентства AFP сообщили, что дети Алена Делона объявили, что артист «мирно скончался в своем доме», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В секторе Газа с кладбищ похитили более двух тысяч тел погибших
- В Тыве детей вывезли из трех лагерей из-за приближения лесных пожаров
- Над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников
- Мэр Львова назвал страшной цену нападения на Курскую область
- В ДТП в Хабаровском крае погибли четыре человека
- Глава Кореневского района Курской области призвала жителей не пытаться вернуться
- Украинский клуб потребовал от УЕФА заменить судью из-за его работы в России
- Центральный банк Ливии приостановил работу
- Захарова опровергла сообщения о срыве переговоров России и Украины в Катаре
- Умер актер дубляжа Борис Быстров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru