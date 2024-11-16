СМИ: Проблемы с алкоголем и наркотиками стали причиной смерти Шклярова

У танцовщика также было расшатанное состояние, однако сам Шкляров отрицал свою эмоциональную нестабильность и не хотел обращаться за помощью к специалисту.



Накануне смерти мужчина попросил бывшую жену закрыть его в квартире, чтобы он не мог пойти за запрещенными веществами. Спустя время артист выбрался из окна жилья и залез на балкон к соседям. Хозяев дома не оказалось. Артист связался с владельцами, они вернулись. При второй попытке перейти на балкон соседней квартиры он сорвался и упал.

Известно, что мужчина страдал от болей в спине и бедре. В ближайшее время ему должны были сделать операцию.

В свою очередь источник РИА Новости сообщил, что смерть Шклярова не носит криминального характера.

Ранее о кончине артиста сообщили в Мариинском театре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

