СМИ: Проблемы с алкоголем и наркотиками стали причиной смерти Шклярова
Проблемы с алкоголем и наркотиками стали причиной смерти артиста балета Владимира Шклярова, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
У танцовщика также было расшатанное состояние, однако сам Шкляров отрицал свою эмоциональную нестабильность и не хотел обращаться за помощью к специалисту.
Накануне смерти мужчина попросил бывшую жену закрыть его в квартире, чтобы он не мог пойти за запрещенными веществами. Спустя время артист выбрался из окна жилья и залез на балкон к соседям. Хозяев дома не оказалось. Артист связался с владельцами, они вернулись. При второй попытке перейти на балкон соседней квартиры он сорвался и упал.
Известно, что мужчина страдал от болей в спине и бедре. В ближайшее время ему должны были сделать операцию.
В свою очередь источник РИА Новости сообщил, что смерть Шклярова не носит криминального характера.
Ранее о кончине артиста сообщили в Мариинском театре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru