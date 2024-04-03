СМИ: актриса Светлана Светличная в больнице перестала самостоятельно есть и пить
Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная в больнице перестала самостоятельно есть и пить, сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, врачи перевели её на принудительное кормление через катетер. Актрисе поставлен диагноз гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью.
83-летняя звезда фильмов «Бриллиантовая рука» и «Семнадцать мгновений весны» до 29 марта находилась в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В настоящее время она переведена в психиатрическое отделение больницы имени Ганнушкина.
Ранее подруга Светличной сообщила, что у актрисы развилась старческая деменция, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: В «русских офшорах» зарегистрировались уже 396 компаний
- СМИ: число жертв землетрясения на Тайване выросло до 10 человек
- Московский зоопарк временно закрыли из-за погодных условий
- Мишустин заявил, что госдолг России находится на безопасном уровне
- Финляндия заключила с Украиной соглашение по безопасности
- Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере
- Парк Горького в Москве закрылся из-за сильного ветра
- Путин присвоил звание народного артиста Семчеву, Лавроненко и Пеговой
- Фильм Валерия Переверзева «Брат 3» покажут в Каннах
- Россиянам раскрыли, как майские каникулы скажутся на зарплате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru