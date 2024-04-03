СМИ: актриса Светлана Светличная в больнице перестала самостоятельно есть и пить

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная в больнице перестала самостоятельно есть и пить, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, врачи перевели её на принудительное кормление через катетер. Актрисе поставлен диагноз гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью.

83-летняя звезда фильмов «Бриллиантовая рука» и «Семнадцать мгновений весны» до 29 марта находилась в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В настоящее время она переведена в психиатрическое отделение больницы имени Ганнушкина.

Ранее подруга Светличной сообщила, что у актрисы развилась старческая деменция, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

