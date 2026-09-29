Инициатива по возможному обмену политических заключенных на смягчение антироссийских санкций со стороны США в первую очередь затронет ограничения против физических лиц, а не экономики. Такую оценку дал в комментарии «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он считает, что такая идея может быть оперативно воплощена в конкретные шали при наличии соответствующего желания у руководства России и США. По информации издания The Atlantic, глава Белого дома Дональд Трамп одобрил предложение своего спецпосланника в Восточной Европе о смягчении санкций, введенных ранее против РФ, в обмен на освобождение ряда заключенных с её стороны.

Чепа считает, что всё может быть реализовано довольно быстро — в течение месяца или даже меньше. Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Евросоюз беспрецедентным продлением антироссийских санкций на три года только усложняет себе жизнь и убивает остатки собственного реноме.

