В Госдуме оценили готовность Трампа смягчить санкции в обмен на заключенных
Инициатива по возможному обмену политических заключенных на смягчение антироссийских санкций со стороны США в первую очередь затронет ограничения против физических лиц, а не экономики. Такую оценку дал в комментарии «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он считает, что такая идея может быть оперативно воплощена в конкретные шали при наличии соответствующего желания у руководства России и США. По информации издания The Atlantic, глава Белого дома Дональд Трамп одобрил предложение своего спецпосланника в Восточной Европе о смягчении санкций, введенных ранее против РФ, в обмен на освобождение ряда заключенных с её стороны.
Чепа считает, что всё может быть реализовано довольно быстро — в течение месяца или даже меньше. Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Евросоюз беспрецедентным продлением антироссийских санкций на три года только усложняет себе жизнь и убивает остатки собственного реноме.
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