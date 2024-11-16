Прощание со Светличной пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино

Прощание с актрисой Светланой Светличной пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино в 11.00, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Умерла актриса Светлана Светличная

Сами похороны пройдут на Ваганьковском кладбище,

Ранее в организации заявили, что похороны будут на Троекуровском кладбище.

Светличная скончалась на 85 году жизни после продолжительной болезни, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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