Прощание со Светличной пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино
16 ноября 202415:21
Прощание с актрисой Светланой Светличной пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино в 11.00, сообщили в Союзе кинематографистов России.
Сами похороны пройдут на Ваганьковском кладбище,
Ранее в организации заявили, что похороны будут на Троекуровском кладбище.
Светличная скончалась на 85 году жизни после продолжительной болезни, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru