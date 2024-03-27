СМИ: актрису Светлану Светличную госпитализировали из-за инфаркта
27 марта 202419:29
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали с острым инфарктом миокарда, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, артистка страдала деменцией и находилась под присмотром в психиатрической клинике. Оттуда ее забрала скорая помощь в состоянии средней тяжести, сообщили журналисты.
Зрителям 83-летняя актриса в основном известна по фильмам «Бриллиантовая рука», «17 мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».
В конце 2021 года Светличная попала в реанимацию нейрохирургического отделения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru