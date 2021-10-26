«Кому она нужна?» Профсоюз полиции выдвинул версию о пропаже Светличной

Пожилые люди с деменцией часто погибают, уходя из дома, рассказал глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее СМИ писали об исчезновении известной советской и российской актрисы Светланы Светличной. При этом 81-летняя актриса около года назад перенесла инсульт, у нее развилась деменция.

«Такие люди могут куда угодно попасть, могут просто-напросто в какую-нибудь канаву, яму свалиться, тем более у них деменция. Сейчас никто уже не знает ее, Светличную. Даже и предположить невозможно, кому она нужна в таком состоянии? Если бы она была молодая, еще бы можно было понять, что она пропала. А так она должна найтись», - предположил Пашкин.

При этом ранее сын актрисы Алексей в интервью «Газете.ру» заявил, что прекратил общение с матерью и не знает, где она находится. По его словам, заявление о розыске он не подавал. В понедельник, 25 октября внучка пропавшей актрисы Мария Ивашова в беседе с тем же изданием всё же подтвердила подачу заявления, однако не рассказала, кто именно из родственников это сделал. По ее словам, сын Светличной поддерживает контакт с матерью, но это дается ему с трудом из-за ее тяжелого характера и конфликтов. Светличная ранее неоднократно обвиняла родственников в попытках навредить ее здоровью, чтобы завладеть недвижимостью. По данным главы профсоюза полиции, именно это нередко становится причиной исчезновения пожилых людей.

«Найдут, если нет там каких-то квартирных вопросов, сразу оговорюсь. Очень много моментов, когда пожилые люди исчезают, их убивают, чтобы завладеть имуществом. Если там всё было сделано «грамотно», но с преступным умыслом, то ее могут даже и не найти. Такую версию тоже надо рассматривать. Волонтеры (в поисках Светличной задействован отряд «Лиза Алерт», - прим. НСН), конечно, помогают в поисках, например, если ребенок исчезает в лесу. Здесь фотографии нужно развешивать в людных местах. Если она в Москве исчезла, то полиция с вероятностью 80-90% сможет ее найти, по камерам отследить местоположение и определить ее путь», - отметил Пашкин.

Ранее координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов в ходе заседания рабочей группы по защите прав бездомных людей на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ) призвал создать в России единый реестр бездомных людей.

