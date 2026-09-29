Число ДТП с причинением вреда и здоровья человеку существенно сокращается, так что пока маловероятен рост цен на полисы ОСАГО более чем на10%. Об этом НСН рассказал начальник управления европейского протокола Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.

Минфин поддержал предложение повысить лимиты выплат по ОСАГО. Ожидается, что максимальный предел компенсаций по «автогражданке» начнет действовать уже весной 2027 года, пишут «Известия». Это, по предварительным расчетам страховщиков, приведет к росту стоимости полисов на 10%. В конце апреля правительство России поддержало законопроект, предусматривающий увеличение максимального предела выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью до 2 млн рублей (сейчас это 500 тысяч). Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Васильев раскрыл, насколько существенно текущее повышение лимитов по выплатам.

«Мы оцениваем это положительно. На наш взгляд, цифра в 500 тысяч за стоимость жизни в нашей стране очень сильно устарела. Напомню, что у нас в двух других видах обязательного страхования, в ответственности перевозчиков и в опасных объектах уже давно установлена цифра в два миллиона. Конечно, увеличение лимитов не может обойтись без повышения средней премии, но, ожидаем, что это будет дифференцированно. В среднем, наверное, процентов 10 корректно, но надеемся, что хорошие водители получат прибавку поменьше, а аварийные — побольше», — рассказал он.