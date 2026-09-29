Для хороших и плохих: Как вырастут цены на ОСАГО после повышения лимита
Евгений Васильев раскрыл НСН, что цифра в 500 тысяч за стоимость жизни в России очень сильно устарела, а корректировка в в 1,5 раза просто уравняет этот показатель по остальным видам страхования.
Число ДТП с причинением вреда и здоровья человеку существенно сокращается, так что пока маловероятен рост цен на полисы ОСАГО более чем на10%. Об этом НСН рассказал начальник управления европейского протокола Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.
Минфин поддержал предложение повысить лимиты выплат по ОСАГО. Ожидается, что максимальный предел компенсаций по «автогражданке» начнет действовать уже весной 2027 года, пишут «Известия». Это, по предварительным расчетам страховщиков, приведет к росту стоимости полисов на 10%. В конце апреля правительство России поддержало законопроект, предусматривающий увеличение максимального предела выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью до 2 млн рублей (сейчас это 500 тысяч). Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Васильев раскрыл, насколько существенно текущее повышение лимитов по выплатам.
«Мы оцениваем это положительно. На наш взгляд, цифра в 500 тысяч за стоимость жизни в нашей стране очень сильно устарела. Напомню, что у нас в двух других видах обязательного страхования, в ответственности перевозчиков и в опасных объектах уже давно установлена цифра в два миллиона. Конечно, увеличение лимитов не может обойтись без повышения средней премии, но, ожидаем, что это будет дифференцированно. В среднем, наверное, процентов 10 корректно, но надеемся, что хорошие водители получат прибавку поменьше, а аварийные — побольше», — рассказал он.
При этом Васильев указал, что для порядочных водителей существенно ничего не должно измениться.
«Мошенничество есть и будет. Бороться с ним страховые компании будут не менее тщательно, чем сейчас. Для основного населения, которое мошенничать не планирует, ничего измениться не должно, потому что выплаты производятся по таблице выплат. Документы уже устоялись и ничего нового не планируется», — отметил он.
Также собеседник НСН раскрыл, ограничится ли рост цен на полисы 10%, или цены вырастут сильнее.
«Благодаря Госавтоинспекции ведется определенная работа, и с каждым годом количество случаев, когда наносится вред жизни и здоровью в ДТП, снижается. Поэтому это достаточно редкие случаи. Надеемся, что рост цен на полисы должен вписаться в эти цифры. Если же при этом вред жизни и здоровью в ДТП будут причинять чаще, то, конечно, полисы подорожают еще сильнее», — подытожил он.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил НСН, что автомобильные запчасти подорожали примерно на 20%, в то время как работы выросли в цене до 60%.
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