В Госдуме уточнили порядок получения выплаты из пенсионных накоплений

Конкретный размер выплаты из пенсионных накоплений можно уточнить, взяв выписку по индивидуальному лицевому счету. Саму сумму можно будет получить через Социальный фонд России или через свой негосударственный пенсионный фонд, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, возможность заранее оценить ежемесячную сумму по данным пенсионного счета даст законопроект о расчете накопительной пенсии в 2027 году. Госдума рассмотрит документ в осеннюю сессию. Проект затрагивает россиян, которым в следующем году только назначат или скорректируют выплату. Предусматривается расчетный период в 270 месяцев.