В Эстонии попросили снять запрет на русский дубляж

Утчоняется, что идёт о компаниях Duo Media Networks, TV3 Grupp Eesti и V World North Europe, а также самой ERR.

По их мнению, запрет на иностранный дубляж не является защищатой для эстонского языка. Вместо этого «создаются серьезные экономические риски и угрозы для национальной безопасности».

Отдельно в обращении указано, что из-за запрета «часть русскоязычной аудитории может уйти с легальных платформ, в том числе, к российским медиаресурсам».

Ранее Минпросвещения РФ и Минобразования Бразилии договорились, что русский язык будут продвигать в бразильских школах, как иностранный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

