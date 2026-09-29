В Эстонии попросили снять запрет на русский дубляж
Эстонские медиакомпании обратились к властям страны с просьбой пересмотреть поправки к закону, запрещающие дубляж и закадровый перевод на иностранные языки. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания республики ERR.
Утчоняется, что идёт о компаниях Duo Media Networks, TV3 Grupp Eesti и V World North Europe, а также самой ERR.
По их мнению, запрет на иностранный дубляж не является защищатой для эстонского языка. Вместо этого «создаются серьезные экономические риски и угрозы для национальной безопасности».
Отдельно в обращении указано, что из-за запрета «часть русскоязычной аудитории может уйти с легальных платформ, в том числе, к российским медиаресурсам».
Ранее Минпросвещения РФ и Минобразования Бразилии договорились, что русский язык будут продвигать в бразильских школах, как иностранный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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