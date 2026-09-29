Греф перечислил остающиеся за человеком функции в эпоху ИИ

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует, что всю алгоритмизированную математическую логику со временем можно будет целиком заменить искусственным интеллектом. Как отметил государственный и банковский деятель, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру», нейросети способны эффективно взять на себя колоссальный объем рутинных и вычислительных задач.

Вместе с тем, по словам Грефа, за рамками возможностей ИИ останется всё, что связано с креативностью, оптимальным пониманием нужд человека, изучением его эмоциональной сферы. Кроме того, за Homo sapiens останется управление и построение новых электронных систем, отметил глава Сбербанка.

Как заявила ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор ИГРОПРОМ Юлия Тишина, сегодня благодаря ИИ собрать прототип инди-игр можно за 400-800 тысяч рублей, тогда как несколько лет назад для этого потребовалось бы 1,5-3 миллиона.

