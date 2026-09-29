«Философская пенка»: Зачем мыслители соберутся на «Лебедином озере»
На теплоходе «Лебединое озеро» философами, культурологами и политологами вряд ли будут высказаны какие-то свежие идеи при составлении плана будущего России, все нарративы уже давно известны, сказал НСН Илья Гращенков.
Участники собрания на теплоходе «Лебединое озеро» вряд ли смогут за пять дней создать «философский мастер-план» будущего России — скорее всего, мероприятия посвятят духовному взаимообогащению, а подобные проекты уже готовы, по всей видимости, их предложат под видом новых идей. Об этом НСН заявил политолог Илья Гращенков.
В России решили разработать «философский мастер-план» будущего страны на теплоходе «Лебединое озеро». Для этого 120 политологов, философов, культурологов и других исследователей отправились в пятидневную экспедицию «Дигория» по Волге, сообщило издание «Ведомости». Итогом должен стать проект образа будущего в экономике, политике, религии и других сферах, который представят Экспертному институту социальных исследований, Росмолодежи и платформе «Россия – страна возможностей». Участники уже сравнивают поездку с «философским пароходом» 1922 года, когда из Советской России выслали представителей интеллигенции.
Гращенков призвал не искать параллели с событиями столетней давности.
«Мне сложно представить, чтобы сегодня кто-то занимался насмешками такого рода. Думаю, все объясняется проще: участники сравнивают мероприятие с “философский пароходом”, потому что переживают по поводу таких репрессивных моментов. Например, с “философским пароходом” сравнивали отток людей после 2022 года. Складывается ощущение, что такие словосочетания настолько не в тренде, что никто не проводит между ними никаких параллелей. “Лебединое озеро” тоже можно притянуть сюда по формальной логике. Отмечу, что иногда такие вещи складываются сами собой. Люди, задумывающие мероприятия, не очень погружаются в названия, но сама жизнь выстраивает кадры таким образом, что это становится очень актуальным моментом», — сказал Гращенков.
Собеседник НСН предположил, что под видом созданного на теплоходе «философского мастер-плана» представят уже наработанные проекты.
«Думаю, что такие проекты уже готовы, тут речь скорее идет о взаимообогащении. Тот образ будущего и те нарративы, которые власть презентует в последние годы, активно гастролировали по разным вузам, научным организациям. Это скорее попытка снять первую пенку с этого философского варенья, чтобы понять, насколько эти идеи прижились и насколько молодежь готова сегодня производить какие-то новые смыслы на те базисные идеи, которые власть на протяжении последних пяти лет пытается внедрить», — добавил политолог.
Истинной же целью собрания на теплоходе «Лебединое озеро» станет демонстрация изменения философского общества в России, убежден Гращенков.
«Скорее это мозговой штурм, который несет не прикладное значение, а некий идеологический окрас, показывает, насколько изменилось философское сообщество в России, насколько формируется суверенный философо-культурологический кластер. Теплоход — это образ некоего закрытого пространства, если этот эксперимент будет не слишком удачным, возможно, что многие мысли там и останутся», — подчеркнул собеседник НСН.
По мнению политолога, подобные мероприятия могут быть использованы для социализации новых идей.
«Такие мероприятия еще можно иногда использовать для социализации идей. Чтобы их не навязывать, можно представить их так, будто бы они придуманы молодыми политологами, которых грех не поддержать. Я не думаю, что там будут какие-то суперновые идеи, их набор уже есть, он достаточно ограничен и сводится к идее суверенитета России как самостоятельной цивилизации», — заключил он.
В программе экспедиции заявлены выступления начальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александра Харичева, философа Александра Дугина, депутата Госдумы Олега Матвейчева, проректора РАНХиГС Андрея Полосина и декана факультета политологии МГУ Андрея Шутова.
Ранее директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин заявил, что залогом успешного развития России могут стать сохранение традиционных ценностей и цивилизационной идентичности, а также приверженность многополярному миру. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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