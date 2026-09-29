Участники собрания на теплоходе «Лебединое озеро» вряд ли смогут за пять дней создать «философский мастер-план» будущего России — скорее всего, мероприятия посвятят духовному взаимообогащению, а подобные проекты уже готовы, по всей видимости, их предложат под видом новых идей. Об этом НСН заявил политолог Илья Гращенков.

В России решили разработать «философский мастер-план» будущего страны на теплоходе «Лебединое озеро». Для этого 120 политологов, философов, культурологов и других исследователей отправились в пятидневную экспедицию «Дигория» по Волге, сообщило издание «Ведомости». Итогом должен стать проект образа будущего в экономике, политике, религии и других сферах, который представят Экспертному институту социальных исследований, Росмолодежи и платформе «Россия – страна возможностей». Участники уже сравнивают поездку с «философским пароходом» 1922 года, когда из Советской России выслали представителей интеллигенции.

Гращенков призвал не искать параллели с событиями столетней давности.

«Мне сложно представить, чтобы сегодня кто-то занимался насмешками такого рода. Думаю, все объясняется проще: участники сравнивают мероприятие с “философский пароходом”, потому что переживают по поводу таких репрессивных моментов. Например, с “философским пароходом” сравнивали отток людей после 2022 года. Складывается ощущение, что такие словосочетания настолько не в тренде, что никто не проводит между ними никаких параллелей. “Лебединое озеро” тоже можно притянуть сюда по формальной логике. Отмечу, что иногда такие вещи складываются сами собой. Люди, задумывающие мероприятия, не очень погружаются в названия, но сама жизнь выстраивает кадры таким образом, что это становится очень актуальным моментом», — сказал Гращенков.