СК допросит Малахова из-за пропажи Светличной

Андрея Малахова вызвали на допрос в Следственный комитет Москвы по делу о пропавшей без вести актрисы Светланы Светличной, сообщает интернет-издание Lenta.ru.

Органы власти собираются опросить Малахова и некоторых редакторов его программы . Это связано с тем, что через день после начала поисков Светличной, она была обнаружена в студии ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

По сообщениям Lenta.ru, сейчас Андрей Малахов не выходит на связь с журналистами.