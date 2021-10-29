СК допросит Малахова из-за пропажи Светличной
Андрея Малахова вызвали на допрос в Следственный комитет Москвы по делу о пропавшей без вести актрисы Светланы Светличной, сообщает интернет-издание Lenta.ru.
Органы власти собираются опросить Малахова и некоторых редакторов его программы . Это связано с тем, что через день после начала поисков Светличной, она была обнаружена в студии ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
По сообщениям Lenta.ru, сейчас Андрей Малахов не выходит на связь с журналистами.
25 октября стало известно о пропаже советской и российской актрисы Светланы Светличной. Она не выходила на связь с родственниками и была объявлена в розыск. На поиски заслуженной артистки РСФСР отправились специалисты поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» и десятки волонтеров.
Позднее она появилась на съемках знаменитого ТВ-шоу Андрея Малахова. Ведущий выложил фото с актрисой, подписав его: «Нашлась!»
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