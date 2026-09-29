Водителю за парковку в аэропорту Шереметьево насчитали почти миллион рублей

Водителю насчитали почти один миллион рублей в качестве платы за парковку на территории аэропорта Шереметьево. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На записи видно, как гражданин подъезжает к терминалу для оплаты парковки, предъявляет карточку, после чего устройство показывает сумму - 945 700 рублей. Как отмечает Telegram-канал «Что там, Москва?», мужчина заявил, что ему проще оставить машину на парковке, чем оплатить такую сумму.

Однако в администрации аэропорта объяснили ситуацию ошибкой самого воителя – он перепутал и предъявил парковочный билет месячной давности. Исходя из этого, система автоматически и рассчитала стоимость оплаты. Диспетчер исправил курьёз на месте.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил, что вынужденный простой автомобиля по тем или иным причинам может со временем привести к его порче.

