Актриса Светличная обратилась за помощью к Малахову

От родственников 81-летнюю артистку спрятали телевизионщики. Ее исчезновение попросту срежиссировали. Светличную решили позвать на шоу и придумали дополнительную интригу с пропажей. По этой причине актриса выключила телефон. Жила она у одной из участниц сценария.

Как сообщил адвокат Алексей Першин, никакого нарушения закона на фоне случившегося нет. Светличную никто не оставлял в опасности, она не болела и сама может решить, встречаться с кем-то или нет.

Артистка пожаловалась на близких, которые не дают ей житья. По словам Светличной, недавно родственники переселили ее в новую квартиру. Причем сделали это чуть ли не обманом.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что легендарная советская артистка пропала без вести в Москве, женщина несколько дней не выходила на связь с близкими.

