«Вообще, любая настоящая песня - это про душу, про настроение, про состояние. Сегодня же они превратились в конструктор какой-то - пык-пук, тык-мык. Эти конструкторы обесценивают любого выдающегося композитора, автора. Были такие понятия «композитор», «поэт-песенник», а сегодня текстовики и конструкторы, которые разобрались в технологиях, делают биты и к этим битам пристегивают уже все остальное. Это коммерческое - здесь и сейчас, а завтра уже умрет. А песни, скажем, Пахмутовый, Паулса, Крутого, Николаева, Дробыша, Матецкого будут жить вечно», - отметил собеседник НСН.

Пригожин также посетовал на падение качества творчества популярных исполнителей.

«Весь шоу-бизнес сегодня построен на принципе — «а сейчас для куражу я вам попу покажу». Просто музыкой сегодня никого не возьмешь. Люди сидят, свайпают маленькие, короткие видосики, искусство перестало доминировать. Майкл Джексон, например, создавал видающиеся клипы. У Валерии очень много клипов, например, от режиссера Федора Бондарчука, который не только кинорежиссер, но и клипмейкер потрясающий. Были сюжетные линии, а сегодня их нет. Искусство перестало доминировать», - пояснил продюсер.