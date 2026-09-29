«Я для куражу вам попу покажу»: Пригожин описал песни Шамана словом на букву Г
Политические моменты в творчестве Шамана (Shaman) служат хайпу, а не творчеству, заявил НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Настоящее искусство перестало доминировать у современных исполнителей, а политические темы, которыми увлекается Шаман (Shaman), рассчитаны на сиюминутный хайп. Такую оценку в комментарии НСН дал продюсер Иосиф Пригожин.
Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш подверг критике творческий метод певца Ярослава Дронова (Shaman), когда он добавляет в свои песни политические темы. «Большие певцы поют о любви. Джо Кокер, Beatles, Юрий Антонов. Даже Кобзон…», - отметил Дробыш в эфире Радио «Комсомольская правда». По его словам, не нужно смешивать политические заявления и музыку. Дробыш напомнил, что именно с артистом он выпустил трек «Встанем!». Однако такие песни не стоит делать так часто, подчеркнул продюсер. Он добавил, что хотел бы видеть Shaman прежде всего лириком.
Пригожин также раскритиковал современный подход к написанию песен.
«Вообще, любая настоящая песня - это про душу, про настроение, про состояние. Сегодня же они превратились в конструктор какой-то - пык-пук, тык-мык. Эти конструкторы обесценивают любого выдающегося композитора, автора. Были такие понятия «композитор», «поэт-песенник», а сегодня текстовики и конструкторы, которые разобрались в технологиях, делают биты и к этим битам пристегивают уже все остальное. Это коммерческое - здесь и сейчас, а завтра уже умрет. А песни, скажем, Пахмутовый, Паулса, Крутого, Николаева, Дробыша, Матецкого будут жить вечно», - отметил собеседник НСН.
Пригожин также посетовал на падение качества творчества популярных исполнителей.
«Весь шоу-бизнес сегодня построен на принципе — «а сейчас для куражу я вам попу покажу». Просто музыкой сегодня никого не возьмешь. Люди сидят, свайпают маленькие, короткие видосики, искусство перестало доминировать. Майкл Джексон, например, создавал видающиеся клипы. У Валерии очень много клипов, например, от режиссера Федора Бондарчука, который не только кинорежиссер, но и клипмейкер потрясающий. Были сюжетные линии, а сегодня их нет. Искусство перестало доминировать», - пояснил продюсер.
Он также считает, что Шаман рискует растерять творческую потенцию и популярность, нажитые в начале карьеры.
«Старт у Шамана был шикарный - сценарий, режиссура, продюсирование, а продолжение - говно. Я бы на такое не пошёл. Самое главное, нельзя добиваться популярности любой ценой. Я знаю многих артистов, которые собирали бешеные стадионы, а сегодня выступают в небольших залах. Любой хайп имеет своё время, у любой звезды есть свой пик популярности. Если хочется обратить на себя внимание, тогда должен быть такой трек, который голову сносит. Либо должна быть сильная песня. Но сегодня шедевров нет», - заключил Иосиф Пригожин.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Shaman объяснил, почему пока не намерен отказываться от англоязычного псевдонима и выступать под именем Ярослав Дронов.
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