Актрису Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище, рассказала директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.

Умерла актриса Светлана Светличная

По ее словам, дата похорон будет объявлена позже, отмечает РИА Новости.

Светличная скончалась на 85 году жизни в результате продолжительной болезни, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kino-teatr.ru
ТЕГИ:Троекуровское КладбищеПохороныАктриса

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