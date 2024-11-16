Актрису Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
16 ноября 202413:56
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище, рассказала директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.
По ее словам, дата похорон будет объявлена позже, отмечает РИА Новости.
Светличная скончалась на 85 году жизни в результате продолжительной болезни, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru