Актриса Светличная попала в реанимацию
Российская актриса Светлана Светличная госпитализирована в реанимацию нейрохирургического отделения. Об этом рассказала её внучка Мария Ивашова в эфире Первого канала.
Ивашова объяснила, что 23 ноября должна была увидеться с бабушкой. Подойдя к дому актрисы, внучка увидела машину скорой помощи. «Мы больше не общались, потому что ее положили в нейрохирургическую реанимацию», – отметила она.
Ранее СМИ сообщали, что Светличная попала в психиатрическую больницу. Пока эта информация не подтвердилась.
В октябре Светлана Светличная пропала в Москве. Сын актрисы подал заявление о пропаже матери 24 ноября. Сотрудники полиции нашли Светличную через два дня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru