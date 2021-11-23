Актриса Светличная попала в реанимацию

Ивашова объяснила, что 23 ноября должна была увидеться с бабушкой. Подойдя к дому актрисы, внучка увидела машину скорой помощи. «Мы больше не общались, потому что ее положили в нейрохирургическую реанимацию», – отметила она.

Ранее СМИ сообщали, что Светличная попала в психиатрическую больницу. Пока эта информация не подтвердилась.

В октябре Светлана Светличная пропала в Москве. Сын актрисы подал заявление о пропаже матери 24 ноября. Сотрудники полиции нашли Светличную через два дня.

