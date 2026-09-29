Убийце многодетного отца в Волгограде может грозить до 25 лет лишения свободы
Подозреваемому, которого задержали в рамках расследования уголовного дела об убийстве 36-летнего многодетного отца в Волгограде, может грозить до 25 лет лишения свободы. Такой прогноз NEWS.ru дал адвокат, управляющий партнер ADVOLAW Антон Пуляев.
Он пояснил, что максимальный срок наказания может быть применен в том случае, если вменённые статьи дополнят отягчающими обстоятельствами. На данный момент задержанный обвиняется в убийстве и незаконном обороте оружия. Если ничего не измениться, максимальный срок может составить 20 лет.
Однако, как пояснил эксперт, следствие может изменить квалификацию убийства. Это будет сделано, если установят мотив хулиганства или сочтут, что преступление совершено общеопасным способом.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», трагедия произошла вечером 26 сентября. Житель Волгограда 32 лет застрелил из травматического пистолета, переделанного в боевое оружие, отца пятерых детей, когда тот вступился за пенсионера и продавца в магазине. Погибший скончался на глазах у двоих малолетних сыновей.
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