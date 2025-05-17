Насилие и «голые» наряды: За что не пускают на красную дорожку в Каннах
Стало известно, что впервые в истории Каннского кинофестиваля руководство «отменило» французского актера Тео Наварро-Мусси из-за обвинений в сексуализированном насилии.
С 13 по 24 мая в Каннах проходит 78-й международный кинофестиваль. Зрители уже высоко оценили трюки Тома Круза в новой части фильма «Миссия невыполнима», а Роберт Де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь» за общий вклад в кинематограф. Ежегодно особое внимание приковывают и выходы звезд на красную дорожку, а в частности наряды знаменитостей. Без скандалов не обходится.
В этом году модницам в Каннах запретили выходить на дорожку в откровенных нарядах. При этом на фестивале опять фигурирует тема домогательств. Так, на дорожке уже «отменили» одного актера из-за обвинений в сексуализированном насилии.
НАСИЛИЕ И ДОМОГАТЕЛЬСТВА
Накануне издание «Variety» сообщило, что впервые в истории Каннского кинофестиваля руководство «отменило» актера из-за обвинений в сексуализированном насилии. Известно, что президент фестиваля Тьерри Фремо вместе с продюсерами фильма «Дело 137» запретил французскому актеру Тео Наварро-Мусси выходить на красную ковровую дорожку в день премьеры. В ленте он исполнил второстепенную роль.
«Руководство Каннского кинофестиваля внятно заявило, что не будет освещать деятельность людей, подозреваемых в сексуализированном насилии», - говорится в заявлении продюсеров фильма.
До этого три бывшие партнерши обвиняли 33-летнего актера в изнасиловании, а также в физическом и психологическом насилии. Они рассказывали, что инциденты произошли в 2018, 2019 и 2020 годах. Дело против Наварро-Мусси было прекращено в апреле 2025 года из‑за отсутствия доказательств. При этом истицы пообещали подать апелляцию.
Тема домогательств и сексуализированного насилия уже не первый год проходит красной нитью на Каннском кинофестивале. Так, в прошлом году предпринимательница и писательница Лена Ленина, которая и в этот раз приехала на фестиваль, в интервью НСН раскрыла «неглянцевые тайны» мероприятия.
«Самые большие проблемы Каннского фестиваля не видны широкой публике со страниц глянцевых журналов. Глобальная проблема, которая не видна на поверхности, но заставляет бурлить все общество, это последствия движения #MeToo. Поговаривают, что скоро в прессу выплеснется информация сразу о десяти известных режиссерах и актерах, которые позволяли себе относиться к женщинам не так, как требуют современные нормы морали и этики. При этом снаружи Каннский фестиваль остается самым гламурным, блестящим, красивым и самым важным событием светской жизни мира», - объяснила она.
«ГОЛЫЕ» НАРЯДЫ
К тому же в этом году на Каннском кинофестивале запретили откровенные наряды. Теперь в Каннах не приветствуется излишняя прозрачность и оголенность в одежде.
Так, согласно новому дресс-коду на красную ковровую дорожку можно выйти в длинном, коктейльном или «маленьком черном» платье. Также запретили платья с большим шлейфом, которые мешают нормальному движению гостей. Писательница Лена Ленина поддержала нововведение Каннского кинофестиваля этого года.
«Протокол Каннского кинофестиваля уже давно возмущается тем, что некоторые дамы иногда одеваются очень вульгарно. Причем, так делают не очень значимые, не очень известные актрисы или просто девушки-блогеры, которые пытаются поразить воображение и попасть в объективы фотографов. Я уже давно слышу это вечное недовольство руководства Каннского кинофестиваля. Кинофестиваль — не то место, где нужно до такой степени раздеваться, а огромное количество актрис показывали все без какого-либо стеснения. Я со страхом жду, когда на Каннском кинофестивале запретят прически. Я всегда из деликатности сажусь или на последний ряд, или куда-нибудь с краю, чтобы не мешать никому», - сказала в беседе с НСН предпринимательница, известная своими необычными высокими прическами.
Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН тоже поддержал новый дресс-код Канн. При этом он заметил, что иногда в клипах можно показывать пикантные части тела.
«У всего есть предел. Я считаю, что голым выходить на красную дорожку — это проявлять неуважение к самому фестивалю. Творчески проявляться, вносить разнообразие в свои образы — это круто, нельзя это запрещать, но какие-то ограничения должны быть», - сказал он.
В свою очередь тренд-аналитик Марина Воробьева даже заметила, что многие наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля будто бы замели в последний момент. Она указала на простоту и недоработанность образов. По ее словам, особенно это было заметно на модели Белле Хадид.
«Конечно, Белла сама по себе очень красива, но есть ощущение, будто на открытие кинофестиваля она планировала что-то безумное и прозрачное, а это платье предназначалось для одной из вечеринок. Для ковровой дорожки ему не хватает шлейфа. Видно, что образ пытались спасти сережками от "Chopard", но даже с ними Белла выглядит слишком просто», - приводит ее слова издание «NGS.ru».
Возможно, организаторы Каннского кинофестиваля в этом году приняли во внимание церемонию вручения премии «Grammy-2025», на которой на тот момент действующая супруга американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори появилась в «голом» платье. Под прозрачной тканью у эпатажной дивы не было нижнего белья. Гостей церемонии возмутил «голый» перформанс семейной пары, за что, по информации некоторых СМИ, их выставили с мероприятия. Кстати, после «голого» скандала на «Grammy-2025» Канье и Бьянка подали на развод.
Ранее режиссер фильма «Брат-3» Валерий Переверзев, который сейчас находится в Каннах на мероприятии, в интервью НСН рассказал, что российские кинодеятели сохраняют возможность продвигать свою работу на Каннском фестивале. По его словам, множество представителей киноиндустрии сегодня готовы работать с режиссерами из России, хотя политика пока осложняет любое сотрудничество, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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