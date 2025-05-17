Насилие и «голые» наряды: За что не пускают на красную дорожку в Каннах

В этом году модницам в Каннах запретили выходить на дорожку в откровенных нарядах. При этом на фестивале опять фигурирует тема домогательств. Так, на дорожке уже «отменили» одного актера из-за обвинений в сексуализированном насилии.

НАСИЛИЕ И ДОМОГАТЕЛЬСТВА

Накануне издание «Variety» сообщило, что впервые в истории Каннского кинофестиваля руководство «отменило» актера из-за обвинений в сексуализированном насилии. Известно, что президент фестиваля Тьерри Фремо вместе с продюсерами фильма «Дело 137» запретил французскому актеру Тео Наварро-Мусси выходить на красную ковровую дорожку в день премьеры. В ленте он исполнил второстепенную роль.